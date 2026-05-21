Pleite in Berlin: Fürth vor Abstieg

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth steht vor dem Absturz in die 3. Liga. Am vorletzten Spieltag betrieben die Franken bei Hertha BSC wahren Chancenwucher und verloren mit 1:2 (0:0). Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) sind die Fürther beim Ligafinale gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf nun zum Siegen verdammt.

Berlins erst 16 Jahre altes Top-Talent Kennet Eichhorn (55.) traf zum 1:0, damit ist er jüngster Zweitliga-Torschütze der Geschichte. Michael Cuisance (84.) erhöhte, der Treffer der Gäste durch Noel Futkeu (88.) kam zu spät. Die Berliner spielten nach einer Roten Karte gegen Josip Brekalo (32.) nach einer Notbremse lange in Unterzahl.

Mit 34 Punkten steht das Kleeblatt vor dem letzten Spiel auf Abstiegsplatz 17, Arminia Bielefeld belegt mit zwei Zählern mehr Relegationsrang 16. Davor stehen Eintracht Braunschweig und die Düsseldorfer, die die SV Elversberg am Sonntag bezwangen (je 37 Punkte).

Fürth kämpft dagegen an, erstmals seit der Spielzeit 1996/1997 wieder in der Drittklassigkeit starten zu müssen. Damals spielte der Verein noch in der Regionalliga Süd. Für die Berliner, die den Bundesliga-Aufstieg bereits zuvor verspielt hatten, war es der erste Sieg nach zuletzt vier Partien in Folge ohne Erfolg.

Im Olympiastadion Berlin hatten die Gastgeber zunächst mehr Ballbesitz, Fürth stand tief und lauerte. Dennoch hatten die Gäste die erste Großchance: Futkeu (9.) zielte aus der Drehung nur knapp daneben. Anschließend kam Fürth immer stärker auf. Nach dem Platzverweis gegen Brekalo, der Felix Klaus als letzter Mann zu Fall brachte, drosch der Gefoulte den fälligen Freistoß selbst an die Latte. Kurz vor der Halbzeit rettete Herthas Julian Eitschberger (45.+3) in höchster Not gegen Futkeu.

Auch nach der Pause rannte Fürth an: Klaus (48.) schoss von der Strafraumgrenze nur haarscharf neben das Tor. In dieser Drangphase wurde der Abstiegskandidat kalt erwischt, als Eichhorn zu einem schönen Solo ansetzte und eiskalt vollstreckte. Unbeeindruckt vom Rückstand machten die Fürther fortwährend Druck. Klaus (61.) und Felix Higl (66.) vergaben weitere Möglichkeiten, dann erhöhte Cuisance. Nach Futkeus Treffer hätte Fürth sogar um ein Haar noch den Ausgleich erzielt.