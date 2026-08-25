Eintracht Frankfurt droht Millionen-Verlust - trickst Manchester City beim Marmoush-Transfer?

ran Fußball Haaland rasiert sich die Haare ab - Zlatan schockiert: "Was hast du gemacht?! Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Omar Marmoush Manchester City bereits nach eineinhalb Jahren wieder verlassen. Marmoush stehe demnach kurz vor einem Wechsel zu Tottenham, der auch Folgen für die Frankfurter Eintracht haben könnte. Frankfurt soll sich demnach eine Wiederverkaufsklausel für den 27-Jährigen gesichert haben, die aber wohl nur unter bestimmten Bedingungen in Kraft tritt.

Omar Marmoush steht kurz vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur. Laut Fabrizio Romano bestehe bereits eine mündliche Einigung zwischen Manchester City und den "Spurs". Demnach habe man sich auf eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption verständigt, die bei Erfüllung bestimmter Bedingungen zu einer Kaufpflicht über rund 60 Millionen Euro werden könnte. Manchester City verpflichtete Marmoush 2025 für 75 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen. Bei den Citizens konnte sich der Ägypter jedoch nie gegen Top-Stürmer Erling Haaland durchsetzen. Premier League: FC Liverpool entgeht Fehlstart knapp - Manchester City gelingt späte Wende

Drohender Millionen-Verlust für Frankfurt Folgen könnte der Deal nun für Eintracht Frankfurt haben. Beim Marmoush-Transfer zu Manchester City 2025 sollen sich die Frankfurter laut Medienberichten eine Wiederverkaufsbeteiligung von fünf bis zehn Prozent für den Ägypter gesichert haben. Diese Klausel trete aber wohl nur dann in Kraft, wenn City den Offensivmann für 80 Millionen oder mehr, also ohne Verluste, weiterverkauft. Das würde im Umkehrschluss bedeuten: sollte die geplante Kaufoption zwischen City und Tottenham im kommenden Jahr zur Kaufpflicht von bis zu 60 Millionen Euro werden, würde Frankfurt kein Geld an dem Deal verdienen. Somit würde den Frankfurtern eine Millionen-Summe entgehen. Bundesliga - Hoffnung beim FC Bayern: Das ist wohl der Fahrplan bei Lennart Karl

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Manchester City: Kalkül hinter Transferplänen? Besonders brisant wird die Angelegenheit aber erst durch die weiteren Transferpläne zwischen Tottenham und Manchester City. Demnach sollen sich die beiden Klubs auch über einen Wechsel von Savinho geeinigt haben. Für diesen sollen die Nordlondoner 87,5 Millionen Euro plus mögliche 11,67 Millionen Euro an Boni bezahlen. Das Transferpaket aus Marmoush und Savinho würde sich somit auf etwa 150 Millionen belaufen, die Tottenham im Falle aller eintretenden Bedingungen an die "Skyblues" überweisen müsste. Premier League - "Demütigung": Manchester United verliert zum Auftakt bei Aufsteiger Hull Interessant ist dabei vor allem, dass Marmoushs Marktwert laut "transfermarkt.de" bei 50 Millionen Euro, der von Savinho aber lediglich bei 35 Millionen Euro liegt. Der 22-jährige Brasilianer würde also deutlich über Marktwert verpflichtet werden, während die Summe für Marmoush vergleichsweise gering wirkt. Aus diesem Grund werden Stimmen laut, die behaupten, City könnte bei den beiden Transfers taktieren, solange die Gesamtsumme der Transfers 150 Millionen beträgt. So könnten die Citizens die Weiterverkaufsgebühr an Frankfurt umgehen. Auch interessant: Borussia Dortmund: Niko Kovac darf beim BVB nicht vom Glücksfall zum Bremsklotz werden - ein Kommentar

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