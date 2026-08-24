Fußball
Premier League: Auftakt nach Maß für Chelsea - Xavi Alonso siegt im Duell der Ex-Real-Trainer
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:11 Min
Xavi Alonso hat beim FC Chelsea einen Einstand nach Maß hingelegt. Im Duell der Ex-Real-Trainer siegten die Blues mit 3:2.
Geglückter Einstand für Xabi Alonso beim FC Chelsea.
Der neue Trainer der "Blues" hat zum Auftakt der Premier-League-Saison am Montagabend mit seinem Team im Stadtderby beim FC Fulham 3:2 (2:1) gewonnen.
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Joao Pedro sorgte nach 31 Sekunden für einen Blitzstart Chelseas, Morgan Rogers (41.) und Cole Palmer (49.) legten nach. Für Fulham waren beim Debüt des ehemaligen Real-Madrid-Trainers Alvaro Arbeloa Josh King (23.) und Gonzalo (54.) erfolgreich.
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Alonso möchte Real-Enttäuschung vergessen machen
Die Verpflichtung Alonsos als neuer Chelsea-Coach war Mitte Mai offiziell geworden. Zuvor hatte der Leverkusener Meistertrainer von 2024 Real Madrid trainiert, dort war er Anfang Januar allerdings nach nur einem halben Jahr entlassen worden. Arbeloa wurde sein Nachfolger, musste nach Saisonende jedoch ebenfalls gehen.
Nun sind beide in der Premier League tätig - und hoffen auf ein längeres Intermezzo als bei Real Madrid.
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