Premier League - Scharfe Kritik an Liverpool-Star Florian Wirtz: "Funktioniert nicht"

ran Fußball Florian Wirtz schlägt Traumflanken am Pool Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Florian Wirtz ist mal wieder stark in die Kritik geraten. Diesmal hat eine Legende des FC Liverpool gegen den Nationalspieler geschossen.

FC Liverpool: Was soll man mit Wirtz machen? Eine Verwendung in der Mannschaft findet der 48-Jährige nicht mehr. "Was soll man mit Wirtz machen?", fragte Carragher und erklärte: "Diese Vorstellung, dass Spieler ein Jahr brauchen, um sich in der Premier League einzuleben, halte ich für einen Mythos." Ausschlaggebender Grund für Carraghers Kritik war Wirtz' Auftritt beim Saisonauftakt, als die Mannschaft des neuen Teammanagers Andoni Iraola bei Newcastle United in der Nachspielzeit immerhin ein 2:2 (0:1) gerettet hatte. Wirtz stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr für Liverpool auf dem Platz, der Nationalspieler war in der 63. Minute ausgewechselt worden.

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"Ich dachte, dieses Thema kommt erst in sechs Wochen auf", sagte Carragher, "aber es kommt jetzt schon auf. Ich sehe überhaupt nicht, wo er in die Mannschaft passt." Wirtz agierte im ersten Saisonspiel als Spielmacher, dort würde Carragher aber lieber den früheren Leipziger Dominik Szoboszlai sehen. Der Ungar hatte den Strafstoß zum späten Ausgleich verwandelt. "Man kann so nicht weitermachen. Es funktioniert nicht. Es hat letzte Saison nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass es langsam so weit kommt, dass er nicht mehr ins Team passt", sagte Carragher. Auch interessant: Bundesliga: Kapitäne der Teams 2026/27 - drei Wechsel im Vergleich zur Vorsaison

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