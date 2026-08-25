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Premier League - Scharfe Kritik an Liverpool-Star Florian Wirtz: "Funktioniert nicht"
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
Florian Wirtz schlägt Traumflanken am Pool
Videoclip • 01:09 Min
Florian Wirtz ist mal wieder stark in die Kritik geraten. Diesmal hat eine Legende des FC Liverpool gegen den Nationalspieler geschossen.
Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Jamie Carragher hat Florian Wirtz schwer in die Mangel genommen - und am Wert des 125-Millionen-Euro-Versprechens des FC Liverpool gezweifelt.
"Ich glaube nicht, dass wir eine massive Leistungsschwäche sehen", sagte die Klubikone der Reds bei "Sky Sport": "Was wir seit einem Jahr sehen, ist wahrscheinlich das, was er ist: ein ordentlicher Fußballer."
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Wirtz, der vor der vergangenen Saison an die Mersey gewechselt war, sei "kein Spieler, der 110 Millionen Pfund wert sein sollte, sondern jemand, der wahrscheinlich 50 bis 60 Millionen Pfund wert ist, so in etwa", erklärte Carragher: "Ordentlich, mit einem schönen Ballgefühl. Ich bin mir nicht sicher, was die Leute erwarten."
FC Liverpool: Was soll man mit Wirtz machen?
Eine Verwendung in der Mannschaft findet der 48-Jährige nicht mehr. "Was soll man mit Wirtz machen?", fragte Carragher und erklärte: "Diese Vorstellung, dass Spieler ein Jahr brauchen, um sich in der Premier League einzuleben, halte ich für einen Mythos."
Ausschlaggebender Grund für Carraghers Kritik war Wirtz' Auftritt beim Saisonauftakt, als die Mannschaft des neuen Teammanagers Andoni Iraola bei Newcastle United in der Nachspielzeit immerhin ein 2:2 (0:1) gerettet hatte. Wirtz stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr für Liverpool auf dem Platz, der Nationalspieler war in der 63. Minute ausgewechselt worden.
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"Ich dachte, dieses Thema kommt erst in sechs Wochen auf", sagte Carragher, "aber es kommt jetzt schon auf. Ich sehe überhaupt nicht, wo er in die Mannschaft passt." Wirtz agierte im ersten Saisonspiel als Spielmacher, dort würde Carragher aber lieber den früheren Leipziger Dominik Szoboszlai sehen. Der Ungar hatte den Strafstoß zum späten Ausgleich verwandelt.
"Man kann so nicht weitermachen. Es funktioniert nicht. Es hat letzte Saison nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass es langsam so weit kommt, dass er nicht mehr ins Team passt", sagte Carragher.
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