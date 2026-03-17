FC Chelsea: Transfersperre und Geldstrafe für Premier-League-Klub

Der FC Chelsea wurde von der Premier League für Fehlverhalten beim ligaeigenen Financial Fairplay bestraft. Für den mehrfachen Meister gibt es eine Transfersperre - auf Bewährung.

Der FC Chelsea ist aufgrund früherer Verstöße gegen die finanziellen Regeln der Premier League mit einer Geldstrafe von 10,75 Millionen Pfund (rund 12,5 Millionen Euro) belegt worden.

Das teilte die englische Fußballliga am Montag mit. Zudem erhielt der Londoner Spitzenverein eine einjährige Transfersperre auf Bewährung sowie ein sofortiges neunmonatiges Transferverbot für die eigene Nachwuchsakademie.

Die Sanktionen beziehen sich auf Informationen, die das Konsortium unter der Führung des US-amerikanischen Geschäftsmanns Todd Boehly nach der Übernahme des Klubs vom russischen Milliardär Roman Abramowitsch im Jahr 2022 an die Liga weitergegeben hatte.

Die Premier League stellte fest, dass zwischen 2011 und 2018 nicht offengelegte Zahlungen von mit Chelsea verbundenen Dritten an Spieler, nicht registrierte Berater und andere geleistet wurden.