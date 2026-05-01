Russell Wilson steht vor einem neuen Job in der NFL. Dabei könnte er die Nachfolge einer großen Legende antreten.

Bei den New York Giants hatte Russell Wilson trotz Backup-Rolle in der vergangenen NFL-Saison noch sechs Spiele bestritten. Nun könnte der Karrierewechsel vom Feld an die Seitenlinie folgen.

Einem Bericht von "The Athletic" zufolge steht der 37-Jährige vor einer Position im US-Fernsehen. Beim Sender "CBS" könnte er die Nachfolge von Matt Ryan antreten.

Der ehemalige Quarterback soll dort als Analyst in der "NFL Today"-Show mitwirken. Ob Wilson diese Rolle annehmen wird oder doch weiterhin als aktiver Spieler Teil der NFL sein möchte, bleibt abzuwarten.

Er soll auch mit den New York Jets in Gesprächen sein, als Backup-Quarterback von Geno Smith in der kommenden Saison zu fungieren.