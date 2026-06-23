Manchester United hat bestätigt, dass der Verein Bauland in unmittelbarer Nähe zum legendären Old Trafford erworben hat. Damit können die Pläne für ein Mega-Stadion weiter angekurbelt werden.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United ist bei den Planungen eines neuen Stadions mit 100.000 Plätzen in unmittelbarer Nähe seines legendären Old Trafford einen großen Schritt weiter gekommen.

Die Red Devils bestätigten zu Wochenbeginn den Kauf von zehn Hektar Bauland in nur 350 Meter Entfernung ihres über 100 Jahre alten "Theaters der Träume". In der ersten Juli-Hälfte will der Klub Einzelheiten zur 2,3 Milliarden Euro teuren, größten Sportarena Großbritanniens veröffentlichen.

"Das ist ein Meilenstein. Dass wir so nah an Old Trafford bauen können, ermöglicht es uns, das Erbe, die Traditionen und Rituale zu bewahren, die für unsere Fans so wichtig sind", erklärte Manchesters Stadionentwicklungs-Chefin Collette Roche.