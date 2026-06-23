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Premier League: Manchester United erreicht "Meilenstein" für neues Mega-Stadion mit 100.000 Plätzen

Veröffentlicht:

von SID

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WM 2026: "GOAT-Debatte zu Ende?" Fans rasten nach Messi-Gala aus

Videoclip • 02:00 Min

Manchester United hat bestätigt, dass der Verein Bauland in unmittelbarer Nähe zum legendären Old Trafford erworben hat. Damit können die Pläne für ein Mega-Stadion weiter angekurbelt werden.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United ist bei den Planungen eines neuen Stadions mit 100.000 Plätzen in unmittelbarer Nähe seines legendären Old Trafford einen großen Schritt weiter gekommen.

Die Red Devils bestätigten zu Wochenbeginn den Kauf von zehn Hektar Bauland in nur 350 Meter Entfernung ihres über 100 Jahre alten "Theaters der Träume". In der ersten Juli-Hälfte will der Klub Einzelheiten zur 2,3 Milliarden Euro teuren, größten Sportarena Großbritanniens veröffentlichen.

"Das ist ein Meilenstein. Dass wir so nah an Old Trafford bauen können, ermöglicht es uns, das Erbe, die Traditionen und Rituale zu bewahren, die für unsere Fans so wichtig sind", erklärte Manchesters Stadionentwicklungs-Chefin Collette Roche.

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Stadion fördert auch Wohnungsbau und Arbeitsplätze

Und weiter sagt sie: "Das Land, das wir erworben haben, bietet uns die Bühne, ein wirkliches Weltklasse-Stadion zu erschaffen, das unsere Vergangenheit ehrt und für unsere Zukunft gerüstet ist."

Manchesters neue Arena ist das Herzstück eines großangelegten Stadtentwicklungsprojektes. Rund um die künftige Heimstätte des Vereins sollen auch 15.000 neue Wohnungen und 48.000 Arbeitsplätze entstehen.

Seit fast 120 Jahren spielt Manchester in Old Trafford. Wegen zunehmend altersgemäßer Verfallserscheinungen in der Bausubstanz der 74.000 Zuschauer fassenden Arena und entsprechender Wirtschaftlichkeitsberechnungen fiel im vergangenen Jahr die Entscheidung für den Bau eines neuen Stadions.

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