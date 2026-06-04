ran Fußball WM 2026: Legendäres Aztekenstadion ist bereit Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Hat Erling Haaland eine Ausstiegsklausel für Real Madrid? Das behauptete Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme. Nun reagiert Manchester City - und droht mit Anwälten.

Erling Haaland zu Real Madrid? Diesen Transfer-Hammer versprach der Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme vollmundig, sollte er bei den Königlichen ins Amt gewählt werden. Das fand der derzeitige Arbeitgeber des norwegischen Stürmerstars gar nicht witzig - und hat nun gar mit rechtlichen Schritten gedroht. "Es besteht keine Chance", dass Haaland zu Real wechsele, wurde Manchester City in entsprechenden Medienberichten zitiert. Es gebe "keine Vertragsklausel, die dies ermöglichen würde. Zudem erwäge der Klub "rechtliche Schritte wegen der Verwendung des Bildes unseres Spielers in diesem Zusammenhang."

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