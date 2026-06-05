Fußball
Real Madrid: Vom FC Bayern? Florentino Perez verspricht "galaktischen" 150-Millionen-Transfer
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
Real Madrid: Florentino Perez mit kurioser Pressekonferenz - Fans sind gespalten
Videoclip • 01:46 Min
Real Madrids Präsidentschaftskandidat Florentino Perez zieht alle Register. Kurz vor der Wahl am Sonntag wirft er mit einer spektakulären Transfer-Ansage um sich.
Im Rennen um das Präsidentenamt bei Real Madrid greift Florentino Perez zu großen Versprechen: Der 79-Jährige kündigt an, im Falle seiner Wiederwahl einen Rekordspieler für mindestens 150 Millionen Euro zu verpflichten. Und zwar auf Ronaldo- und Kaka-Niveau.
Im spanischen TV-Programm "Horizonte" gab Perez einen dramatischen Vorgeschmack auf seinen Plan für den Tag nach der Wahl: "Am Dienstag werde ich einem großen Champions-League-Klub ein großes Angebot für einen Spieler machen, der der teuerste Transfer in der Geschichte Madrids wäre. Mindestens 150 Millionen Euro."
Einen konkreten Namen nannte der Real-Boss nicht - entsprechend gab es viele Spekulationen darüber, wer der nächste "Galactico" werden könnte. Laut "Telegraph" führt eine heiße Spur zum FC Bayern. Demnach sei Michael Olise Reals Wunschziel - obwohl Perez den Münchner zuvor noch ausgeschlossen hatte. Auch Harry Kane sei nicht gemeint.
Dazu würde allerdings passen, dass der kommende Real-Trainer Jose Mourinho beim DFB-Pokalfinale zwischen Bayern und Stuttgart persönlich auf der Tribüne anwesend war. Ob die Bayern selbst bei einem 150-Millionen-Angebot für Olise schwach werden? Sehr unwahrscheinlich. Die Münchener Verantwortlichen betonten zuletzt immer wieder, dass Olise unverkäuflich sei.
Ein solches Angebot würde dennoch die bisherige Real-Bestmarke brechen: Jude Bellingham ist derzeit mit einer Ablöse von 103 Millionen Euro Basisgebühr und bis zu 127 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen der teuerste Einkauf der Klub-Geschichte.
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Real Madrid: Perez nennt keine Namen, sondern gibt nur Hinweise
Auf die Frage, welche Art von Spieler gemeint sei, wurde Perez zumindest in Teilen konkreter und schloss dabei zahlreiche prominente Namen kategorisch aus.
"Das Angebot wird für einen Spieler auf dem Niveau von Cristiano Ronaldo oder Kaká sein. Er ist ein Galaktischer. Es handelt sich natürlich um einen Spieler aus dem Mittelfeld oder Angriff."
Weiter: "Es ist nicht Erling Haaland. Das Erste, was wir tun werden, ist mit dem Klub zu sprechen. Ich sage euch: Er kommt nicht aus der Premier League. Wir werden das Angebot machen und dann sehen, was passiert." Neben Haaland schloss er eben auch Olise, Jeremy Doku und Kane als mögliche Zielspieler aus.
Als logische Kandidaten für das Rekordangebot gelten derzeit vor allem Mittelfeldspieler Joao Neves oder Vitinha von Paris St. Germain. Die Präsidentschaftswahl von Real Madrid findet am Sonntag, den 7. Juni statt.
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