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FC Barcelona - Vom Äußeren des renovierten Camp Nou inspiriert: Barca stellt neues Trikot vor
Veröffentlicht:von ran
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FC Barcelona: Spektakuläre Bilder des neuen Camp Nou
Videoclip • 01:01 Min
Der FC Barcelona hat das neue Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. Die Katalanen präsentierten das neue Design im Museum für zeitgenössische Kunst in Barcelona.
Das neue Heimtrikot des FC Barcelona soll passend zum Äußeren des renovierten Camp Nou entworfen worden sein.
Das Jersey in den klassischen Blaugrana-Farben ist vertikal gestreift, und der Shirtsponsor Spotify ist natürlich auch Bestandteil.
Auf der offiziellen Webseite beschreibt der Klub die Streifen als "einen dynamischen Farbverlauf, neu interpretiert, der für Bewegung und Tiefe sorgt und gleichzeitig der Identität des Vereins treu bleibt."
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Zudem sollen die neuen Rückennummern auf den Trikots vom katalanischen Modernisme inspiriert sein. Mit "stilisierten Formen, vertikalen Proportionen und organischen Details" sollen sie die Verbindung zwischen dem Klub, Barcelona und Katalonien stärken".
Die neuen Shirts werden wie üblich vom FC Barcelona und vom FC Barcelona Femení getragen.
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