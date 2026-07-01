FC Barcelona - Vom Äußeren des renovierten Camp Nou inspiriert: Barca stellt neues Trikot vor

Der FC Barcelona hat das neue Heimtrikot für die kommende Saison vorgestellt. Die Katalanen präsentierten das neue Design im Museum für zeitgenössische Kunst in Barcelona.

Das neue Heimtrikot des FC Barcelona soll passend zum Äußeren des renovierten Camp Nou entworfen worden sein.

Das Jersey in den klassischen Blaugrana-Farben ist vertikal gestreift, und der Shirtsponsor Spotify ist natürlich auch Bestandteil.

Auf der offiziellen Webseite beschreibt der Klub die Streifen als "einen dynamischen Farbverlauf, neu interpretiert, der für Bewegung und Tiefe sorgt und gleichzeitig der Identität des Vereins treu bleibt."