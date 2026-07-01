DFB-Team: Das ist der Fahrplan nach der Weltmeisterschaft 2026

ran Fußball DFB-Team: Spannender Vergleich! "Nagelsmann zur Paartherapie" Videoclip • 04:08 Min Link kopieren Teilen

Nach dem frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale hat die deutsche Nationalmannschaft bis September Spielpause. So geht es für die DFB-Elf dann weiter.

Für die deutsche Nationalmannschaft ist die Weltmeisterschaft frühzeitig beendet. Das DFB-Team ist nach dem WM-Aus gegen Paraguay zurück in Deutschland. Julian Nagelsmann und das Debakel des DFB-Teams: Die Fehlerliste des Bundestrainers Für die Spieler heißt das, dass sie eine etwas längere Sommerpause bekommen, bevor es bei ihren jeweiligen Vereinen mit der Saisonvorbereitung für die kommende Spielzeit losgeht. Bis sich die deutsche Nationalmannschaft wieder zusammenfindet, wird es allerdings noch ein bisschen dauern.

DFB-Team: Nächste Länderspielpause im September Ende September startet die neue Saison der Nations League. Deutschland ist in Gruppe A2 zusammen mit den Niederlanden, Serbien und Griechenland. Anders als zuvor wird es diesen Herbst allerdings nicht zwei kurze Länderspielpausen geben, sondern eine zweiwöchige. Joshua Kimmich und die gescheiterte Generation - wer hat sich überhaupt eine erneute Chance verdient? In der ersten Länderspielpause werden also gleich vier Partien ausgetragen. Am 24. September gastiert das DFB-Team in den Niederlanden, die ebenfalls im Sechzehntelfinale aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind. Das erste Mal vor heimischem Publikum spielt die Nationalmannschaft drei Tage später in Augsburg. Der Gegner heißt dort Griechenland.

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Im November warten dann die beiden Rückspiele gegen Serbien und die Niederlande, in Belgrad und Berlin. Wer die deutsche Nationalmannschaft ab Herbst trainieren wird, ist noch unklar. Zwar hat Julian Nagelsmann offiziell noch einen Vertrag bis zur EM 2028, doch die Forderungen nach einer Entlassung werden immer lauter. Laut Informationen von "Sky" steht Jürgen Klopp bereit, das Amt zu übernehmen. Würde der DFB auf den 59-Jährigen zukommen, würde er sich des Jobs annehmen wollen.

Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft im Überblick Hier ist der komplette Spielplan der deutschen Nationalmannschaft für den Herbst und Winter 2026: 24. September: Niederlande – Deutschland (Nations League)

27. September: Deutschland – Griechenland in Augsburg (Nations League)

1. Oktober: Deutschland – Serbien in München (Nations League)

4. Oktober: Griechenland – Deutschland (Nations League)

13. November: Serbien – Deutschland in Belgrad (Nations League)

16. November: Deutschland – Niederlande in Berlin (Nations League) Auch interessant: Trikots nach WM-Aus zu Schnäppchenpreisen - DFB-News im Ticker

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