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FC Bayern: Nächste Pleite! Team setzt Horrorserie unter Chefcoach Dante fort

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 01:54 Min

Für Ex-Profi Dante geht die Horrorserie als neuer Cheftrainer des FC Bayern II weiter.

Es läuft noch nicht rund für Ex-Bayern-Profi Dante beim deutschen Rekordmeister. Der Cheftrainer des FC Bayern II muss weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis in seiner neuen Funktion warten.

So unterlag das Team in der Regionalliga bei Wacker Burghausen mit 0:2. Nach zwei Spieltagen rangiert die Auswahl ohne Punkt und Tor im Tabellenkeller.

Der 42-jährige Brasilianer kassierte damit im sechsten Spiel als Trainer bereits seine sechste Pleite. Zuvor hatte Dante zudem alle Testspiele verloren.

Und auch der Blick auf das Torverhältnis offenbart aktuell nichts Gutes: Nur zwei eigenen Treffern stehen bereits 16 Gegentore gegenüber.

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Nächste Chance gegen Schweinfurt

Am kommenden Wochenende bietet sich der zweiten Mannschaft der Münchner gegen den 1. FC Schweinfurt 05 die nächste Chance auf Besserung.

Dante spielte einst von 2012 bis 2015 für den FCB und gewann in dieser Zeit das Triple.

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