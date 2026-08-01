Pressestimmen zum Scheitern der WM-Investorenplänen: "Infantino wurde gedemütigt"

ran Fußball Jude Bellingham mit Hawaii-Kette - so macht der England-Star Urlaub Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Die Investorenpläne von FIFA-Präsident Gianni Infantino sind gescheitert und die Fußballwelt atmet auf. Die internationalen Pressestimmen im Überblick.

ENGLAND The Guardian: "Gianni Infantinos Vorschlag, Teile der Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen, ist sensationell gescheitert." The Times: "Gianni Infantino verwirft den Verkaufsplan, doch die Revolte innerhalb der FIFA lässt ernsthafte Zweifel an seinem Verbleib im Amt aufkommen." The Sun: "Die FIFA macht Infantinos 15-Milliarden-Pfund-Verkauf der Weltmeisterschaft an private Investoren rückgängig, nachdem die Fußballwelt in Wut ausgebrochen ist." Daily Mail: "Infantino zieht den Stecker. Gianni Infantino wurde gedemütigt, nachdem sein Plan, Anteile an der Weltmeisterschaft zu verkaufen, dank des entschlossenen Eingreifens von UEFA, CONCACAF, AFC und zweier Mitglieder der FIFA-Führung gescheitert ist." FRANKREICH L'Équipe: "Angesichts der heftigen Kritik gibt Infantino auf." ITALIEN Gazetta dello Sport: "Schluss jetzt! Die Vernunft hat gesiegt. Gianni Infantino rudert bei seinem Versuch der 'Privatisierung' des internationalen Fußballs zurück und legt das Projekt 'FIFA Forward Enterprise' offiziell auf Eis." NORWEGEN Dagbladet: "Milliardenplan nach Rebellion verworfen." NRK: "FIFA-Chef rudert nach massivem Aufschrei zurück." ÖSTERREICH Krone: "Abrupte Kehrtwende! FIFA gibt Investorenpläne auf." oe24: "Infantino knickt ein: FIFA gibt WM-Pläne auf."

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SCHWEIZ Blick: "Infantino knickt nach Mega-Backlash ein." SPANIEN AS: "Ein globaler Rückschlag für den FIFA-Präsidenten, der sich durch eine Erklärung gezwungen sieht, beim Projekt 'FIFA Forward Enterprise' zurückzurudern. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Infantinos waghalsiger Plan scheiterte, insbesondere nach dem Rücktritt von Carlos Cordeiro, dem Chefberater der FIFA und Berater des Präsidenten, am Freitag. Der Bruch entstand, als der gemeinsam mit 'FIFA Forward Enterprise' entwickelte Plan zur Öffnung der Weltmeisterschaft für private Investoren öffentlich wurde. Die UEFA führte den Widerstand an, und nun hat Infantino den Kampf verloren." Marca: "Totale Niederlage für Infantino." Mundo Deportivo: "FIFA-Bombenankündigung! Angesichts massiver Kritik verkündet Präsident Infantino, dass der Verband seinen Plan zur Gründung einer Tochtergesellschaft zur Vermarktung der Weltmeisterschaft aufgibt." USA The Athletic/New York Times: "Die FIFA und Gianni Infantino haben nach der breiten Kritik an den Plänen eine dramatische Kehrtwende hinsichtlich seines Vorhabens vollzogen, Anteile an den Geschäfts- und Veranstaltungsbereichen zu verkaufen." Auch interessant:

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