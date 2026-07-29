Die Regionalliga Nord geht in eine neue Runde. Am zweiten Spieltag treffen der Berliner FC Dynamo und Chemie Leipzig aufeinander. ran gibt alle Infos zur Übertragung im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream.

Die Regionalliga Nordost hat sich bereits aus der Sommerpause zurückgemeldet. Am 1. August kommt es im Rahmen des zweiten Spieltags zum Duell zwischen dem Berliner FC Dynamo und Chemie Leipzig.

Beide Teams haben am vergangenen Wochenende einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Berliner unterlagen in Essen mit 1:4, während Leipzig zu Hause gegen den SV Babelsberg mit 0:2 den Kürzeren zog. Nun geht es für beide Teams darum, das kleine Negativ-Erlebnis zum Start wieder aus den Köpfen zu bekommen.

ran liefert die wichtigsten Infos zum Regionalliga-Duell und die Übertragung.