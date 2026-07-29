ran Fußball WM 2026: Er hat's getan! Cucurella löst Tattoo-Versprechen ein Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Im Zuge der WM-Privatisierungspläne der FIFA hält die UEFA offenbar bereits am Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung ab.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird offenbar bereits am Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung abhalten, um über die Pläne des Weltverbandes FIFA, Anteile der WM an private Investoren zu verkaufen, zu beraten. Dies schrieb die französische Sportministerin Marina Ferrari auf der Plattform "X". Die UEFA selbst wollte dies auf "SID"-Anfrage nicht kommentieren. "Ich nehme die für Mittwoch anberaumte Krisensitzung der europäischen Fußballverbände zur Kenntnis. Angesichts eines Vorhabens, das das Gleichgewicht unseres Sports tiefgreifend verändern könnte, ist es unerlässlich, dass die europäischen Akteure mit einer Stimme sprechen", erklärte Ferrari in dem Beitrag. WM-Streit eskaliert! Infantino stellt Ultimatum - UEFA reagiert Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass die UEFA noch in dieser Woche eine Sitzung anberaumen wolle. Laut "Sky", "ESPN" und "Bloomberg" soll dabei auch ein möglicher Boykott der Weltmeisterschaft Thema sein. In einer Stellungnahme hatte der Verband bereits heftige Kritik an dem Vorhaben der FIFA geäußert. Es werde "eine Grenze überschritten", teilte die UEFA mit. Sie nehme "diese Angelegenheit äußerst ernst. Das sollten auch alle nationalen Fußballverbände tun."

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FIFA-Ultimatum an Verbände: UEFA mit weiterem Statement Nachdem über ein angebliches Ultimatum der FIFA an die Verbände berichtet wurde, setzte die UEFA ein weiteres Statement ab: "Wir haben heute erfahren, dass die FIFA den Verbänden eine Frist gesetzt hat, innerhalb derer sie ihre Vorschläge unterstützen müssen, andernfalls wird das Angebot einer einmaligen Auszahlung zurückgezogen. Das sagt bereits alles, was man über diesen Plan wissen muss." Und weiter: Nach Gesprächen mit zahlreichen Akteuren aus dem gesamten Fußball weiß die UEFA jedoch, dass es erheblichen und wachsenden Widerstand gegen das Vorhaben der FIFA gibt. Die FIFA darf unseren Sport nicht weiterhin dazu nutzen, sich selbst und ihre Freunde zu bereichern. Wir können den Sport auf die richtige Weise weiterentwickeln. Es ist an der Zeit, Verbänden, Vereinen, Ligen, Spielern und Fans Vorrang einzuräumen."

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