ran Fußball WM 2026: Zu viel Negatives! Andrich stärkt DFB-Team den Rücken Videoclip • 49 Sek Link kopieren Teilen

Der frühere Weltfußballer Robert Lewandowski verlässt Europa und lässt seine Karriere in der nordamerikanischen Profiliga MLS ausklingen.

Robert Lewandowski sucht im Alter von 37 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung. Yan Diomande verrät: Zu diesem Spitzenklub will der Leipzig-Star wechseln - Transfer-News im Ticker Der Stürmer wechselt zu Chicago Fire in die Major League Soccer, wie der frühere Klub von Bastian Schweinsteiger offiziell bekannt gab. Lewandowski unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2028.

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