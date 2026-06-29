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Robert Lewandowski wechselt in die USA - neuer Klub nach Aus beim FC Barcelona steht fest
Aktualisiert:von SID/ran.de
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WM 2026: Zu viel Negatives! Andrich stärkt DFB-Team den Rücken
Videoclip • 49 Sek
Der frühere Weltfußballer Robert Lewandowski verlässt Europa und lässt seine Karriere in der nordamerikanischen Profiliga MLS ausklingen.
Robert Lewandowski sucht im Alter von 37 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung.
Der Stürmer wechselt zu Chicago Fire in die Major League Soccer, wie der frühere Klub von Bastian Schweinsteiger offiziell bekannt gab. Lewandowski unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2028.
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Lewandowski: Mit Polen nicht bei der WM
Lewandowski, in Deutschland, Spanien und Polen insgesamt 14-mal Meister und mit dem FC Bayern 2020 Champions-League-Sieger, hatte im Mai erklärt, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei Barca nicht verlängern werde.
Zuvor war er mit Polen in den Playoffs zur WM gegen Schweden ausgeschieden. Er hat 167 Länderspiele absolviert, in denen er insgesamt 89 Tore erzielte - beides sind polnische Rekordwerte. Ob er noch einmal für sein Land spielen wird, ließ er noch offen.
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