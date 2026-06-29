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WM 2026 - Der DFB-Kader im Überblick: Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm - Das sind die Wechsel-Optionen

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Verrückter Jubel! Mexiko-Fan wird zur Zuckerwatte

Videoclip • 01:03 Min

Das DFB-Team kämpft bei der Fußball-WM um den Titel. ran zeigt den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kämpft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko um den fünften WM-Titel.

Doch welche Spieler wurden dafür überhaupt von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert und haben es in den 26-Mann-Kader geschafft?

ran zeigt die DFB-Auswahl.

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