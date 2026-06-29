Der deutsche Ökonom Joachim Klement lag mit seinem Prognosen-Modell zur WM zuletzt meist richtig. Jetzt lag er bei Brasilien daneben - und Neymar lässt das nicht auf sich sitzen.

Brasiliens Superstar Neymar hat sich nach dem Last-Minute-Sieg gegen Japan ausgerechnet einen deutschen Ökonom vorgeknöpft. "Herr Joachim Klement … versuchen Sie es doch bitte bei der nächsten WM nochmal", schrieb der 34-Jährige, der beim hart erkämpften 2:1 (0:1) im Sechzehntelfinale in Houston nicht eine Minute zum Einsatz kam, bei X und versah seinen Post zudem mit einem zwinkernden Emoji.

Klement hatte mit seinem mathematischen Modell die letzten drei Weltmeister Deutschland (2014), Frankreich (2018) und Argentinien (2022) richtig vorausgesagt - und in diesem Jahr überraschend auf ein frühes Aus von Brasilien gegen Japan gesetzt. Geht es nach seinem eigens entwickelten Modell, das sich aus Bevölkerungsgröße, Wirtschaftskraft, Klima und FIFA-Rangliste berechnet, werden die Niederlande am 19. Juli in East Rutherford den WM-Pokal in die Luft stemmen.