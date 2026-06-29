WM 2026: DFB-Trikot - Preis, Flock und Trikot-Aktionen - alle Informationen zum Deutschland-Dress

ran Fußball Rudi Völler über WM-Ticketpreise: "Schwierig nachzuvollziehen" Videoclip • 02:02 Min Link kopieren Teilen

Bei der WM 2026 spielt die deutsche Nationalmannschaft das letzte Mal im Adidas-Trikot. ran zeigt alle Informationen zu Preis, Flock und Trikot-Aktionen.

Die deutsche Nationalmannschaft tritt bei der WM in Mexiko, Kanada und den Vereinigten Staaten zum letzten Mal im Adidas-Trikot an. Das Design ist eine Hommage an das Weltmeister-Trikot von der Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Trikot-Ranking - Deutschland glänzt mit Retro-Look, ein Gastgeber floppt total Auch das dunkelblaue Auswärtstrikot ist von deutscher Fußballgeschichte inspiriert. Jahrzehnte lang waren die Trainingsklamotten der deutschen Nationalmannschaft stetig blau. Bereits 1986 trug die DFB-Elf bei einem Testspiel in Mexiko ein dunkelblaues Trikot. Die WM fand vor exakt 40 Jahren ebenfalls in Mexiko statt. ran zeigt, wo Fans das von 1990 inspirierte Trikot kaufen können und wo es Trikot-Aktionen gibt.

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Bald verfügbar Dienstag, 30.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 30.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Fußball-Weltmeisterschaft: Wo können Fans das deutsche Trikot 2026 kaufen? Das offizielle Deutschland-Trikot kann im DFB-Fanshop, auf der Adidas-Website oder bei anderen Sporthändlern gekauft werden.

WM 2026: Wie viel kostet das DFB-Trikot? Das offizielle DFB-Trikot kostet im DFB-Fanshop und im Adidas-Shop 100 Euro. Der Preis ist für Heim- und Auswärtstrikot ist dabei gleich. Das "Authentic"-Trikot kostet jeweils 150 Euro. Kinder-Trikots werden für 75 Euro angeboten.

Deutschland-Trikot: Was ist der Unterschied zwischen dem normalen DFB-Trikot und dem Authentic-Trikot? Das normale Heimtrikot, auch Replica genannt, ist ein Trikot, das für den Alltag und das Stadion ausgelegt ist. Es besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester. Das Authentic-Trikot ist im Gegensatz dazu exakt die Version, die auch die Profis auf dem Platz tragen. So sind unter anderem die Logos nicht eingestickt, sondern nur aufgedruckt, und das Shirt ist aus dünnerem und stark atmungsaktivem Funktionsstoff gefertigt. Die Authentic-Version ist 50 Euro teurer als die normale Edition.

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WM 2026: Kann das DFB-Trikot personalisiert werden? Ja, das Deutschland-Trikot kann mit Spielernamen und Rückennummer personalisiert werden. Die Trikots können mit allen aktuellen Nationalspielern beflockt werden. Im DFB-Fanshop können dazu auch der eigene Name und die gewünschte Nummer ausgewählt werden.

DFB-Trikot: Gibt es die offiziellen Adidas-Trikots gratis? Nein, das originale Adidas-Trikot gibt es nicht gratis. Aber bei manchen Unternehmen gibt es ein originales Trikot als Prämie dazu. Wer etwa dem ACV (Automobil-Club Verkehr) beitritt, einen MagentaTV-SmartStream-Vertrag abschließt oder als Sky-Neukunde ein 12-Monats-Paket kauft, bekommt ein originales DFB-Trikot als Prämie dazu.

WM 2026: Wo gibt es Deutschland-Fan-Trikots? Zahlreiche Unternehmen bieten für die WM 2026 wieder Aktionen mit individuellen Deutschland-Fan-Trikots an. Dabei handelt es sich jedoch um Eigenkreationen, keine originalen DFB-Trikots. Wie bereits bei der Europameisterschaft 2024 gibt es bei Check24 wieder gratis Deutschland-Trikots. Um das Shirt kostenlos zu erhalten, müssen Fans die Check24-App herunterladen, sich kostenlos registrieren und am WM-Tippspiel teilnehmen. Auch bei Tedi gibt es ein kostenfreies Trikot für Fans. Man muss sich für den Tedi-Newsletter anmelden und im Laden für mindestens fünf Euro einkaufen, um das gratis Deutschland-Shirt zu bekommen. Bei Maggi und Dr. Oetker können Fans ein gratis Deutschland-Fan-Trikot erhalten, wenn sie genug Aktionsprodukte kaufen und die Produktcodes online einlösen. Sowohl die Edeka- als auch die Coca-Cola-Aktion sind beide bereits vorbei, da der Trikotvorrat aufgebraucht ist. Auch interessant: Diese WM-Spiele zeigt MagentaTV exklusiv

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