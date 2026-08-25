BVB: Gänsehaut in Dortmund! Die Gelbe Wand stimmt sich ein

Borussia Dortmunds Verteidiger Ramy Bensebaini wird nach seiner Roten Karte im Supercup gegen Bayern München (1:2) "wegen eines rohen Spiels" für zwei Spiele im DFB-Pokal gesperrt. Das gab das Sportgericht des Deutsche Fußball-Bundes am Dienstag bekannt.

Borussia Dortmunds Verteidiger Ramy Bensebaini wird nach seiner Roten Karte im Supercup gegen Bayern München (1:2) "wegen eines rohen Spiels" für zwei Spiele gesperrt. Das gab das Sportgericht des Deutsche Fußball-Bundes am Dienstag bekannt.

Allerdings: Die Sperre bezieht sich nur auf Pokalspiele.

Der 31-Jährige verpasst somit den Pokalauftakt beim Fünftligisten HEBC Hamburg sowie auch die mögliche Zweitrundenpartie Ende Oktober.