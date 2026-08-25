17:30 SAT.1 Bayern 36 Tore für den FC Bayern: Harry Kane gewinnt erneut Goldenen Schuh Videoclip • 31 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Harry Kane hat die beste Saison seiner Karriere hinter sich und wurde als bester Torschütze Europas gerade mit dem "Golden Shoe" ausgezeichnet. Beim FC Bayern läuft längst die Werbekampagne für einen noch größeren Preis: den Ballon d'Or. Doch ein Selbstläufer ist es nicht.

Den Goldenen Schuh hat er sich schon angezogen, jetzt würde Harry Kane auch gerne mit dem Goldenen Ball kicken. Nach der Auszeichnung als bester Torjäger Europas soll im Oktober der Ballon d'Or folgen. An Fürsprechern mangelt es dem Bayern-Stürmer jedenfalls nicht. "Er hätte es am meisten verdient", schreibt Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne. Auch Luca Toni, der bei der Golden-Shoe-Verleihung im FC Bayern Museum die Laudatio hielt, machte aus seiner Meinung keinen Hehl: "Du verdienst auch den Ballon d'Or." Harry Kane vor Verlängerung: Ein, zwei Schritte fehlen noch zum Legendenstatus beim FC Bayern Beim FC Bayern ist man ohnehin längst im Wahlkampfmodus. "Harry ist ein Weltstar ohne Starallüren und einer der besten Stürmer des 21. Jahrhunderts", schwärmte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Präsident Herbert Hainer hält den 33‑Jährigen für einen "würdigen Weltfußballer" und Sportvorstand Max Eberl befand: "Wer den Fußball liebt, liebt Charaktere wie Harry Kane." Weltklasse, Weltstar, Weltfußballer. Wenn es nach den Bayern geht, könnte man sich die Abstimmung fast sparen. Der "Golden Shoe" wurde daher auch öffentlichkeitswirksam in einer prunkvollen Zeremonie international übertragen.

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Kane liefert historische Zahlen Ganz aus der Luft gegriffen, ist die Münchner Offensive natürlich nicht. 73 Pflichtspieltore erzielte Kane in der vergangenen Saison für den FC Bayern und die englische Nationalmannschaft. Nur Lionel Messi habe in diesem Jahrhundert innerhalb eines Jahres noch häufiger getroffen, befand Dreesen. Im Ranking zum Goldenen Schuh lag er 19 Punkte vor Erling Haaland und 23 vor Kylian Mbappe. Kane bezeichnet die vergangene Saison selbst als "die beste meiner Karriere". Wer möchte ihm widersprechen? Die rund 100 Millionen Euro, die Bayern einst für den Engländer überwies, dürften sich längst mehr als amortisiert haben.

Ballon d'Or für Kane würde FC Bayern als Marke stärken "Aus Markensicht würde es uns eine andere Art von Position verschaffen. Eine Plattform für einen Ballon-d’Or-Gewinner zu sein, ist etwas, das mehr zählt als Statistiken", sagte Bayerns Marketing-Vorstand Rouven Kasper bei "Sky". "Wenn man einen solchen Spieler hat, wäre es auch eine große Ehre für den Verein. Und sicherlich würde es auch unsere Aktivitäten global vorantreiben. Es ist ein starkes Signal für andere", ergänzte Kasper. Für den Bayern-Funktionär steht ohnehin fest, dass Kane den Ballon d'Or gewinnen muss. "Wir glauben, dass er dieses Jahr unumstritten ist. Rein statistisch betrachtet, kann es keinen anderen geben. Da spielt es keine Rolle, ob jemand von Real Madrid seinen Spieler dabei haben möchte", sagte der 44-Jährige.

Haaland, Mbappe und Yamal können nicht mithalten Die Liste der prominenten Gegenkandidaten ist jedoch lang. Die Liste ihrer Gegenargumente allerdings auch. Haaland wurde mit Manchester City "nur" Vizemeister, obwohl er mit 27 Treffern Torschützenkönig der Premier League wurde. Mbappe erzielte bei der WM zehn Tore und damit vier mehr als Kane, in La Liga traf er 25 Mal. Damit holte er sich die Torjägerkrone, den Meistertitel mit Real Madrid allerdings nicht. Und Lamine Yamal wurde zwar mit Spanien Weltmeister und ist längst eines der Gesichter des internationalen Fußballs. In der Liga kam er allerdings nur auf 16 Tore.

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Ballon d'Or: Rodri ist Kanes größter Konkurrent Für den "Golden Shoe" war die Sache damit klar. Beim Ballon d'Or aber wird es komplizierter. Denn dort reicht es nicht, am Ende die meisten Bälle im Netz untergebracht zu haben. Über die Auszeichnung entscheidet eine internationale Jury aus Sportjournalisten. Stimmberechtigt ist jeweils ein Journalist aus den 100 bestplatzierten Nationen der FIFA‑Weltrangliste. Dabei wird die komplette Saison 2025/26 bewertet – und damit auch, wer seine individuelle Klasse mit den größten Titeln verbinden konnte. Als größter Konkurrent gilt Rodri. Der Mittelfeldstratege, der gerade zum FC Barcelona gewechselt ist, wurde zwar nur Vizemeister mit Manchester City, führte Spanien aber als Kapitän zum WM-Titel und wurde zudem zum besten Spieler des Turniers gewählt. FC Barcelona: Rodri schwärmt von Hansi Flick - auch Jose Mourinho äußert sich zum Transfer Kanes Ausbeute: das Double mit dem FC Bayern sowie die Halbfinal-Teilnahmen in Champions League und mit England bei der WM. Vor allem aber verfügt der 33-Jährige über etwas, das ihn von vielen klassischen Torjägern unterscheidet. Er "trifft wie ein Neuner, denkt wie ein Zehner und arbeitet wie ein Sechser", bringt es FCB-Sportvorstand Max Eberl auf den Punkt. Genau diese Vielseitigkeit könnte ihm am Ende auch im Duell mit Rodri den entscheidenden Vorteil verschaffen.