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BVB vs. FC Bayern: Friedrich Merz und Altkanzler beim Franz Beckenbauer Supercup - wo saß der Bundeskanzler?

Aktualisiert:

von ran.de

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Videoclip • 03:09 Min

Beim Franz Beckenbauer Supercup am Samstagabend zwischen dem BVB und den Bayern (ab 19:30 Uhr live in SAT.1 und im Joyn-Livestream) war auch Bundeskanzler Friedrich Merz vor Ort.

Am Samstagabend ging es um den ersten Titel der Saison 2026/27.

Im Dortmunder Signal Iduna Park gastierte der FC Bayern München im Rahmen des Franz Beckenbauer Supercups (1:2)

Mit dabei im Stadion: Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz.

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Merz ist bekennender BVB-Fan

Für wen das Herz von Merz bei diesem Duell um den Franz Beckenbauer Supercup schlug, war von vornherein klar.

Der 70-Jährige ist bekennender Fan von Borussia Dortmund, war zuletzt Anfang 2026 im Signal Iduna Park zu Gast. Damals spielte der BVB im Rahmen des 18. Spieltages der Bundesliga gegen den FC St. Pauli.

Zuvor war Merz, der in Brilon (etwa eine Stunde entfernt von Dortmund) geboren wurde, unter anderem 2024 in London beim damaligen Champions-League-Finale der Borussia gegen Real Madrid auf der Tribüne. Von 2010 bis 2014 war Merz sogar Mitglied im Aufsichtsrat von Borussia Dortmund.

Die politische Sommerpause beendete Merz bereits vorzeitig, vor seinem Stadionbesuch in Dortmund war er am Samstag im von Waldbränden betroffenen Hürtgenwald in der Eifel.

Neben Merz war auch Altbundeskanzler Gerhard Schröder am Abend dann im Signal Iduna Park. Ebenso vor Ort war Bundestrainer Jürgen Klopp, der damit an seine frühere Wirkungsstätte nach Dortmund zurückkehrt.

Zu Gast beim Franz Beckenbauer Super Cup: Bundeskanzler Friedrich Merz

Bild: Jan Huebner

Der Bundeskanzler reiht sich auf der Tribüne in eine echte VIP-Reihe ein: Von links nach rechts sitzen dort DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundeskanzler Friedrich Merz, Liga-Präsident Hans-Joachim Watzke, Bundestrainer Jürgen Klopp und DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

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