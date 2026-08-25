ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Wird Musiala jemals symptomfrei? Das sagt Eberl Videoclip • 03:09 Min Link kopieren Teilen

Beim Franz Beckenbauer Supercup am Samstagabend zwischen dem BVB und den Bayern (ab 19:30 Uhr live in SAT.1 und im Joyn-Livestream) war auch Bundeskanzler Friedrich Merz vor Ort.

Am Samstagabend ging es um den ersten Titel der Saison 2026/27. Im Dortmunder Signal Iduna Park gastierte der FC Bayern München im Rahmen des Franz Beckenbauer Supercups (1:2) FC Bayern München: Diese Stars könnten den Supercup beim BVB als Chance nutzen Mit dabei im Stadion: Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz.

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Bald verfügbar Samstag, 29.08. 18:30 • Fussball Sportschau live im Stream Verfügbar auf Joyn 87 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 18:30 • Fussball Sportschau live im Stream Verfügbar auf Joyn 87 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 23:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio live im Stream Verfügbar auf Joyn 85 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 23:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio live im Stream Verfügbar auf Joyn 85 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 07.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga live: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 07.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga live: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 14.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 14.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Merz ist bekennender BVB-Fan Für wen das Herz von Merz bei diesem Duell um den Franz Beckenbauer Supercup schlug, war von vornherein klar. Der 70-Jährige ist bekennender Fan von Borussia Dortmund, war zuletzt Anfang 2026 im Signal Iduna Park zu Gast. Damals spielte der BVB im Rahmen des 18. Spieltages der Bundesliga gegen den FC St. Pauli. Zuvor war Merz, der in Brilon (etwa eine Stunde entfernt von Dortmund) geboren wurde, unter anderem 2024 in London beim damaligen Champions-League-Finale der Borussia gegen Real Madrid auf der Tribüne. Von 2010 bis 2014 war Merz sogar Mitglied im Aufsichtsrat von Borussia Dortmund. Die politische Sommerpause beendete Merz bereits vorzeitig, vor seinem Stadionbesuch in Dortmund war er am Samstag im von Waldbränden betroffenen Hürtgenwald in der Eifel. Neben Merz war auch Altbundeskanzler Gerhard Schröder am Abend dann im Signal Iduna Park. Ebenso vor Ort war Bundestrainer Jürgen Klopp, der damit an seine frühere Wirkungsstätte nach Dortmund zurückkehrt.

Zu Gast beim Franz Beckenbauer Super Cup: Bundeskanzler Friedrich Merz Bild: Jan Huebner

Der Bundeskanzler reiht sich auf der Tribüne in eine echte VIP-Reihe ein: Von links nach rechts sitzen dort DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundeskanzler Friedrich Merz, Liga-Präsident Hans-Joachim Watzke, Bundestrainer Jürgen Klopp und DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

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