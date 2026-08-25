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Rote Karte bei BVB vs. FC Bayern: Stafe für Ramy Bensebaini steht fest
Aktualisiert:von ran.de
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BVB: Gänsehaut in Dortmund! Die Gelbe Wand stimmt sich ein
Videoclip • 01:45 Min
Borussia Dortmunds Verteidiger Ramy Bensebaini wird nach seiner Roten Karte im Supercup gegen Bayern München (1:2) "wegen eines rohen Spiels" für zwei Spiele im DFB-Pokal gesperrt. Das gab das Sportgericht des Deutsche Fußball-Bundes am Dienstag bekannt.
Borussia Dortmunds Verteidiger Ramy Bensebaini wird nach seiner Roten Karte im Supercup gegen Bayern München (1:2) "wegen eines rohen Spiels" für zwei Spiele gesperrt. Das gab das Sportgericht des Deutsche Fußball-Bundes am Dienstag bekannt.
Allerdings: Die Sperre bezieht sich nur auf Pokalspiele.
Der 31-Jährige verpasst somit den Pokalauftakt beim Fünftligisten HEBC Hamburg sowie auch die mögliche Zweitrundenpartie Ende Oktober.
Bensebaini: Keine Sperre in der Bundesliga
Bensebaini war am Samstagabend in der 90. Minute für eine überharte Grätsche gegen Bayern-Zugang Ismael Saibari bestraft worden. Der BVB spielt wegen seiner Teilnahme am Supercup erst am 1. September sein Pokal-Erstrundenspiel.
Am ersten Spieltag wird Bensebaini dem Team von Niko Kovac jedoch zur Verfügung stehen, da es sich beim Supercup um einen Pokalwettbewerb handelt.
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