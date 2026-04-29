Fenerbahce: Domenico Tedesco kritisiert Fener-Aus nach verpasstem Titel

ran Fußball FC Bayern - Dreesen adelt Team nach PSG-Pleite: "Eigentlich bist du tot" Videoclip • 03:34 Min Link kopieren Teilen

Domenico Tedesco wurde als Trainer von Fenerbahce nach der Derby-Niederlage gegen Galatasaray entlassen. Nun hat er sich zu seinem Aus geäußert.

Domenico Tedesco hat sich erstmals zu seiner Entlassung bei Fenerbahce geäußert. Der 40-jährige Trainer war nach der Derby-Niederlage gegen Galatasaray und der damit wohl verpassten Meisterschaft von seinen Aufgaben entbunden worden - obwohl der Klub in der Liga erst die zweite Saisonniederlage kassiert hatte. "Ich finde es sehr schade, dass es so gekommen ist. Das zeigt wieder einmal, wie schnelllebig der Fußball geworden ist", sagte Tedesco gegenüber "Sport Bild". "Wir sind Zweiter und hatten gerade erst über eine frühzeitige Vertragsverlängerung diskutiert. Nun gehen wir nach der zweiten Liga-Niederlage in dieser Saison getrennte Wege."

- Anzeige -

- Anzeige -