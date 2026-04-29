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Fenerbahce: Domenico Tedesco kritisiert Fener-Aus nach verpasstem Titel
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 03:34 Min
Domenico Tedesco wurde als Trainer von Fenerbahce nach der Derby-Niederlage gegen Galatasaray entlassen. Nun hat er sich zu seinem Aus geäußert.
Domenico Tedesco hat sich erstmals zu seiner Entlassung bei Fenerbahce geäußert. Der 40-jährige Trainer war nach der Derby-Niederlage gegen Galatasaray und der damit wohl verpassten Meisterschaft von seinen Aufgaben entbunden worden - obwohl der Klub in der Liga erst die zweite Saisonniederlage kassiert hatte.
"Ich finde es sehr schade, dass es so gekommen ist. Das zeigt wieder einmal, wie schnelllebig der Fußball geworden ist", sagte Tedesco gegenüber "Sport Bild".
"Wir sind Zweiter und hatten gerade erst über eine frühzeitige Vertragsverlängerung diskutiert. Nun gehen wir nach der zweiten Liga-Niederlage in dieser Saison getrennte Wege."
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Tedesco brachte Fenerbahce auf Kurs
Trotz des Chaos stabilisierte Tedesco das Team: In seinen ersten 22 Ligaspielen blieb Fenerbahce ungeschlagen, gewann den Supercup und erreichte die K.o.-Runde der Europa League.
Auch intern war sein Ansehen groß. Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi lobte ihn: "Er ist ein großartiger Trainer. Er ist wie Unai Emery. Beide wollen offensiven Fußball spielen, den Ball haben und Tore schießen."
Tedesco selbst hatte stets auf einen langfristigen Aufbau gesetzt: "Als ich anfing, lautete die Zielsetzung, gemeinsam etwas aufzubauen, was auch nachhaltig ist. Denn Fenerbahce ist seit 2014 nicht mehr Meister geworden – trotz vieler Trainerwechsel."
Und weiter: "Ich bin überzeugt davon, dass gerade in so einem emotionalen Umfeld der Schlüssel zu dauerhaften Erfolgen darin liegt, nicht immer nach jeder Niederlage alles zu hinterfragen."
Tedesco selbst zeigte sich zum Abschied versöhnlich: "Es war eine sehr intensive Zeit mit wahnsinnig vielen Eindrücken. Ich bedanke mich vor allem bei den Fans, die uns immer unterstützt haben und die diesen Klub zu etwas ganz Besonderem machen."
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