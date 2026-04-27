Süper Lig
Bei Derby-Sieg von Galatasaray: Leroy Sane zofft sich mit Ex-Teamkollege
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:01 Min
Beim Derbysieg von Galatasaray Istanbul kommt es zu einer Rudelbildung. Ex-Bayern-Star Leroy Sane ist dabei mittendrin.
In der vergangenen Woche erlebte Galatasaray Istanbul eine große Enttäuschung. Als Titelverteidiger schied das Team um Ex-Bayern-Star Leroy Sane im türkischen Pokal bereits im Viertelfinale gegen Außenseiter Genclerbirligi Ankara aus.
Am Wochenende lief es nun deutlich besser. Im Istanbul-Derby gegen Fenerbahce siegte "Gala" am Sonntag mit 3:0, die Meisterschaft ist damit so gut wie sicher. Drei Spieltage vor dem Ende beträgt der Vorsprung auf den Stadtrivalen sieben Punkte.
Aufgrund der besonderen Ausgangslage war das Derby deshalb noch brisanter als ohnehin schon. Und so überrascht es nicht, dass es auch auf dem Rasen durchaus ruppig zuging – und das mit Sane mittendrin.
Der langjährige Münchner kam in der Partie nach einem Kontakt mit Gegenspieler Nene im Strafraum zu Fall. Galatasaray forderte in der Folge Elfmeter, Referee Yasin Kol entschied sich aber dagegen. Auch einen Einsatz des VAR gab es nicht.
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Sane und Ederson gehen sich köperlich an
Direkt nach dem Aufreger kam es dann aber zu einer Rudelbildung. Mit vorne dabei: Sane und Fenerbahce-Keeper Ederson, die sich körperlich angingen. Beide kennen sich noch aus England Zeiten, spielten von 2016 bis 2020 gemeinsam für Manchester City. Der Torhüter wurde für sein Verhalten mit Gelb verwarnt.
Übrigens: Später folgte für Ederson sogar der Platzverweis, hatte er doch bei einem Elfmeter für Galatasaray die Anweisung des Schiedsrichters, auf die Linie zu gehen, ignoriert und provokant auf den Platz gespuckt. Beim anschließenden Verlassen des Platzes soll er zudem den Referee beleidigt haben.
Die drei Treffer für Gala erzielten derweil Top-Torjäger Victor Osimhen, Baris Yilmaz via Elfmeter und Lucas Torreira.
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