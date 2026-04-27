Beim Derbysieg von Galatasaray Istanbul kommt es zu einer Rudelbildung. Ex-Bayern-Star Leroy Sane ist dabei mittendrin.

In der vergangenen Woche erlebte Galatasaray Istanbul eine große Enttäuschung. Als Titelverteidiger schied das Team um Ex-Bayern-Star Leroy Sane im türkischen Pokal bereits im Viertelfinale gegen Außenseiter Genclerbirligi Ankara aus.

Am Wochenende lief es nun deutlich besser. Im Istanbul-Derby gegen Fenerbahce siegte "Gala" am Sonntag mit 3:0, die Meisterschaft ist damit so gut wie sicher. Drei Spieltage vor dem Ende beträgt der Vorsprung auf den Stadtrivalen sieben Punkte.

Aufgrund der besonderen Ausgangslage war das Derby deshalb noch brisanter als ohnehin schon. Und so überrascht es nicht, dass es auch auf dem Rasen durchaus ruppig zuging – und das mit Sane mittendrin.

Der langjährige Münchner kam in der Partie nach einem Kontakt mit Gegenspieler Nene im Strafraum zu Fall. Galatasaray forderte in der Folge Elfmeter, Referee Yasin Kol entschied sich aber dagegen. Auch einen Einsatz des VAR gab es nicht.