Fußball
Thomas Müller und Mats Hummels planen Übernahme eines Erstligisten
Veröffentlicht:von Mike Stiefelhagen
17:30 SAT.1 Bayern
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Videoclip • 01:25 Min • Ab 12
Thomas Müller und Mats Hummels arbeiten offenbar an einem gemeinsamen Fußball-Projekt. Die beiden Weltmeister sollen zusammen mit Yann Sommer und einer Investorengruppe einen portugiesischen Erstligisten übernehmen wollen.
Thomas Müller und Mats Hummels könnten bald nicht nur als TV-Experten zusammenarbeiten.
Nach Informationen der "BILD" beschäftigen sich die beiden Weltmeister von 2014 mit einem gemeinsamen Projekt. Auch Yann Sommer soll Teil der Investorengruppe sein, die plant, einen Fußball-Klub zu übernehmen.
Im Fokus steht Estrela Amadora aus der ersten portugiesischen Liga.
Für Müller, Hummels und Sommer wäre es ein Schritt in eine neue Rolle. Sie würden nicht mehr nur auf dem Platz wirken. Sie könnten künftig auch an der Entwicklung eines Vereins mitarbeiten.
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Estrela Amadora ist ein Zukunftsprojekt
Der Standort ist attraktiv. Amadora liegt im Großraum Lissabon. Portugal gilt seit Jahren als wichtiger Markt für Talente und Weiterentwicklung.
Viele junge Spieler schaffen in Portugal den Sprung auf eine größere Bühne. Vereine aus der Primeira Liga verkaufen regelmäßig Profis in Top-Ligen.
Ein sauber aufgebautes Projekt kann dort deshalb interessant sein. Es ginge also nicht um Prestige. Es wäre eher ein Aufbauprojekt. Genau darin könnte der Reiz liegen.
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Kommt ein Bayern-Manager mit nach Portugal?
In portugiesischen Medien war zuletzt von einem möglichen Paket im Bereich von rund 40 Millionen Euro die Rede. Dabei soll es um die Profifußball-Gesellschaft von Estrela Amadora gehen. Offiziell bestätigt ist ein Abschluss aber noch nicht.
Ziel soll es sein, den Klub in den Top acht in Portugal zu etablieren. Hummels, Sommer und Müller scheinen dabei als strategische Investoren mit Expertise geplant zu sein, zwei bis drei "Lead-Investoren" sollen laut "BILD" das finanzielle Risiko bei der strukturellen Übernahme tragen.
Das Trio der ehemaligen Bayern-Profis würde auf die Expertise eines Bayern-Managers setzen. Jonas Mösmang (35), aktuell Player-Manager beim deutschen Rekordmeister, soll bei Abschluss die sportlichen Geschicke bei Estrela leiten.
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