Fabrizio Romano ist einer der bekanntesten Transfer-Experten der Welt. Das Online-Forum "Reddit" hat nun aber schwere Anschuldigungen erhoben und ihn gesperrt.

Das bekannte Online-Forum "Reddit" hat schwere Anschuldigungen gegen den Transfer-Experten Fabrizio Romano erhoben und ihn auf seiner Plattform gesperrt.

Wie das Portal bekanntgab, sei die Entscheidung gefallen, Romano als Quelle komplett zu verbieten. Das bedeutet, dass keine Informationen des 33-Jährigen mehr in dem Unterforum "Reddit Soccer" verbreitet werden dürfen.

In der Stellungnahme sprach "Reddit" von "fragwürdigen journalistischen Praktiken" und verwies darauf, dass Romano immer wieder Inhalte anderer Quellen als seine eigenen Infos präsentieren würde. Dies würde schon länger zu Unzufriedenheit in der Community führen.