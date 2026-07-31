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Transfer-Experte von Reddit gesperrt: Schwere Anschuldigungen gegen Fabrizio Romano

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 01:05 Min • Ab 12

Fabrizio Romano ist einer der bekanntesten Transfer-Experten der Welt. Das Online-Forum "Reddit" hat nun aber schwere Anschuldigungen erhoben und ihn gesperrt.

Das bekannte Online-Forum "Reddit" hat schwere Anschuldigungen gegen den Transfer-Experten Fabrizio Romano erhoben und ihn auf seiner Plattform gesperrt.

Wie das Portal bekanntgab, sei die Entscheidung gefallen, Romano als Quelle komplett zu verbieten. Das bedeutet, dass keine Informationen des 33-Jährigen mehr in dem Unterforum "Reddit Soccer" verbreitet werden dürfen.

In der Stellungnahme sprach "Reddit" von "fragwürdigen journalistischen Praktiken" und verwies darauf, dass Romano immer wieder Inhalte anderer Quellen als seine eigenen Infos präsentieren würde. Dies würde schon länger zu Unzufriedenheit in der Community führen.

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Schwere Anschuldigungen gegen Fabrizio Romano

Als weiteren Grund wird im Statement auch moralisches Fehlverhalten von Romano angeführt. Romano habe "unter anderem dem wegen Vergewaltigungsvorwürfen in die Kritik geratenen Mason Greenwood eine Plattform geboten", heißt es. Zudem wirft ihm das Portal vor, den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder Andre Silva für Reichweite und Einnahmen genutzt zu haben.

"Reddit" gilt als größtes Internetforum der Welt, alleine das Unterforum "Reddit Soccer" hat 8,8 Millionen Follower weltweit. In weiteren thematischen Unterforen, zum Beispiel zu Manchester United, sind Beiträge von Romano bereits seit längerer Zeit verboten.

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