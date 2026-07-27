Ungewöhnliche Entscheidung in England: Viertligist York City entlässt seinen Trainer - und das trotz Meisterschaft und Aufstieg.

Noch kein Pflichtspiel gespielt - und trotzdem schon entlassen: Dieses kuriose Schicksal hat Trainer Stuart Maynard beim englischen Viertligisten York City ereilt, nur drei Monate nach der umjubelten Rückkehr in den Profifußball.

"Uns ist bewusst, dass diese Entscheidung von außen betrachtet seltsam oder schwer nachvollziehbar wirken mag. Wir sind jedoch der Überzeugung, dass der Verein dadurch langfristig stärker aufgestellt sein wird", hieß es in einer Stellungnahme des Klubs.

Der Vorstand erklärte, es sei "keine leichte Entscheidung" gewesen, sie sei aufgrund "unterschiedlicher Auffassungen über die Ausrichtung und Vision des Vereins" getroffen worden.

Maynard hatte York im April nach zehnjähriger Abwesenheit unter dramatischen Umständen zurück in die English Football League geführt.