Weltmeisterschaft 2026
WM 2026: Brasilien vs. Japan live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
DFB-Team - Leweling scherzt nach Brasilien-Geschenk: "Deutschland besser"
Videoclip • 01:13 Min
Rekordweltmeister Brasilien trifft im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf Japan. Hier läuft das Duell live im TV, Stream und Ticker.
Nach der abgeschlossenen Gruppenphase geht es nun in jedem Spiel der WM 2026 um alles oder nichts. Am Montagabend steht mit dem Duell zwischen Brasilien und Japan (ab 19 Uhr im LIVETICKER und Joyn-Stream) gleich mal ein echter Kracher an, ehe Deutschland wenige Stunden später sein Sechzehntelfinale gegen Paraguay bestreiten wird.
Rekordweltmeister Brasilien hat eine solide Gruppenphase absolviert. Gegen starke Marokkaner kam die Selecao nach Rückstand immerhin noch zum 1:1-Ausgleich, ehe zwei ungefährdete 3:0-Siege gegen Schottland und Haiti folgten.
Das Team von Carlo Ancelotti konnte sich insbesondere dank eines starken Vinicius Junior den Gruppensieg schnappen.
Die Japaner haben sich mit den Niederlanden ein Match auf Augenhöhe geliefert und ein 2:2 errungen. Im Anschluss folgte ein überzeugender 4:0-Erfolg gegen Tunesien. Das abschließende 1:1 gegen Schweden reichte dann jedoch nicht für den Gruppensieg.
Die Asiaten belegten hinter der Elftal Platz zwei, weshalb es nun zum Kracher-Duell mit der Selecao kommt.
Die nächsten WM-Übertragungen auf Joyn:
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Heute, 21:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream
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Montag, 29.06. 19:00 • Fussball
WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream
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Montag, 29.06. 22:30 • Fussball
WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream
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Montag, 29.06. 22:30 • Fussball
WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream
180 Min
Brasilien vs. Japan live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Partie: Brasilien vs. Japan
Anstoß: Montag, 29. Juni 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit)
Spielort: Lincoln Financial Field, Philadelphia (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale
Wer überträgt Brasilien gegen Japan live im TV und Stream?
Das Sechzehntelfinale zwischen Brasilien wird im klassischen Free-TV vom ZDF übertragen, während Abonnenten das Spiel zusätzlich beim Pay-TV-Sender MagentaTV verfolgen können.
Für digitale Zuschauer gibt es ebenfalls Optionen: Das Spiel läuft nicht nur als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek, sondern wird für alle Fußballfans auch hier bei uns auf Joyn gratis im Livestream übertragen.
WM 2026: Brasilien vs. Japan im Liveticker
Wer das Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan nicht live verfolgen kann, bleibt bei uns auf dem Laufenden. Einen kostenlosen Liveticker zu Brasilien gegen Japan gibt es wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen.
Der Austragungsort: Das NRG Stadium in Houston
Das NRG Stadium wurde am 24. August 2002 eröffnet und ist die Spielstätte der NFL-Franchise Houston Texans. Die Arena bietet Platz für 72.220 Menschen und verfügt über ein verschließbares Dach.
In der Vergangenheit war es bereits Austragungsort des Super Bowls und gab bekannten Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne.
Bei der WM 2026 finden insgesamt sieben Partien in Houston statt. Das erste Match war das Duell zwischen Deutschland und Curacao. Das letzte Spiel in Houston wird im Rahmen eines Achtelfinals am 4. Juli stattfinden.