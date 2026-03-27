Deutsche U21-Nationalmannschaft
U21-EM: Deutschland vs. Nordirland - Qualifikation heute live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream - die Aufstellungen
Aktualisiert:von ran
17:30 SAT.1 Bayern
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Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft im Rahmen der EM-Qualifikation auf Nordirland. Hier läuft das Spiel im TV und Stream.
Die deutsche U21 empfängt am 27. März (ab 17:30 Uhr im Liveticker und Joyn-Stream) die Auswahl von Nordirland. Für Antonio die Salvo und sein Team geht es darum, das Ticket für die U21-EM zu lösen.
Tatsächlich befindet sich das deutsche Team unter Zugzwang, zumal aktuell Griechenland mit 15 Zählern die Tabelle anführt und drei Punkte Vorsprung auf Deutschland hat. Vor dem zweiten direkten Duell mit den Griechen (30. März) dürfen keine Punkte liegen gelassen werden.
Der Gruppen-Zweite müsste den Weg über die Playoffs gehen. Sollte Deutschland jedoch gegen Nordirland verlieren, wäre auch der Blick in den Rückspielgel empfehlenswert. Vier Spieltage vor Schluss würde der Vorsprung nur noch zwei Zähler betragen.
Bereits das erste Aufeinandertreffen mit Nordirland war für die amtierenden Vize-Europameister aus Deutschland keine klare Angelegenheit. Erst spät konnten Dzenan Pejcinovic und Assan Ouédraogo den frühen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg umwandeln.
Selbstredend ist Deutschland individuell besser besetzt, jedoch hat Nordirland eben auch Mittel, um sich zur Wehr zu setzen.
Update, 18:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da
Deutschland: Backhaus - Gechter, Jeltsch, Quarshie, Ullrich - Kade, Kemlein, Bischof - Gruda, Tresoldi, El Mala.
Nordirland: Barnsley - Barr, Orr, Forbes, Russell - Briggs - Kearney, Robinson, Donelly - Kenny, Kirk.
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Deutschland vs. Nordirland heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das U21-EM-Qualifikationsspiel statt?
Partie: Deutschland vs. Nordirland
Wettbewerb: EM-Qualifikation U21
Datum: 27. März 2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Austragungsort: Eintracht-Stadion (Braunschweig)
Deutschland empfängt Nordirland: Läuft das U21-Länderspiel heute live im Free-TV?
Ja, die Partie der deutschen U21 wird live und kostenlos auf ProSieben MAXX gezeigt.
Deutschland vs. Nordirland heute live: Wo kann ich das U-21-Quali-Spiel im Livestream sehen?
Das U21-EM-Qualifikationsspiel ist ab 17:30 Uhr live und kostenlos im Joyn-Stream zu sehen.
Deutschland empfängt Nordirland: Gibt es einen heute Liveticker für das Quali-Spiel der U21
Ja, die Partie kann auf ran.de im Liveticker verfolgt werden.
U21-Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Deutschland vs. Nordirland
Begegnung: Deutschland U21 vs. Nordirland U21
Datum und Uhrzeit: 27. März 2026; 17:30 Uhr
Free-TV: ProSieben MAXX
Livestream: Joyn
Liveticker: ran.joyn.de
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