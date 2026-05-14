Mitten im Titelkampf in der Premier League hat ManCity-Trainer Pep Guardiola zu einem Rundumschlag gegen die Schiedsrichter und den VAR ausgeholt.

Zwei Spieltage sind in der Premier League noch zu spielen. Um noch Meister zu werden, muss Manchester City nicht nur auf einen Ausrutscher des FC Arsenal hoffen, sondern auch zwei eigene Siege sind eigentlich Pflicht.

Vor dem Spiel gegen Crystal Palace, das die "Skyblues" mit 3:0 gewannen, holte City-Coach Pep Guardiola zum Rundumschlag gegen die Schiedsrichter und den VAR aus.

Grund dafür dürften die Diskussionen um das aberkannte Tor von West Ham United gegen den FC Arsenal am letzten Spieltag gewesen sein. Die "Hammers" hatten beim Stand von 0:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit den vermeintlichen Ausgleichstreffer erzielt, bevor der VAR den Treffer nach einem mehrminütigen Check wieder einkassierte.

Bitter für ManCity, das nun trotz des Sieges gegen Palace weiterhin zwei Punkte Rückstand auf die "Gunners" hat.