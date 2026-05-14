Premier League
Manchester City: Pep Guardiola rechnet mit Schiedsrichtern und VAR ab
Veröffentlicht:von Philipp Schmalz
ran Fußball
Manchester City: Fan verhöhnt Arsenal mit Flasche voll Tränen
Videoclip • 01:12 Min
Mitten im Titelkampf in der Premier League hat ManCity-Trainer Pep Guardiola zu einem Rundumschlag gegen die Schiedsrichter und den VAR ausgeholt.
Zwei Spieltage sind in der Premier League noch zu spielen. Um noch Meister zu werden, muss Manchester City nicht nur auf einen Ausrutscher des FC Arsenal hoffen, sondern auch zwei eigene Siege sind eigentlich Pflicht.
Vor dem Spiel gegen Crystal Palace, das die "Skyblues" mit 3:0 gewannen, holte City-Coach Pep Guardiola zum Rundumschlag gegen die Schiedsrichter und den VAR aus.
Grund dafür dürften die Diskussionen um das aberkannte Tor von West Ham United gegen den FC Arsenal am letzten Spieltag gewesen sein. Die "Hammers" hatten beim Stand von 0:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit den vermeintlichen Ausgleichstreffer erzielt, bevor der VAR den Treffer nach einem mehrminütigen Check wieder einkassierte.
Bitter für ManCity, das nun trotz des Sieges gegen Palace weiterhin zwei Punkte Rückstand auf die "Gunners" hat.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
Manchester City: Guardiola wünscht sich weniger Einmischung
Pep Guardiola schoss gegen die Leistungen der Unparteiischen: "Wir haben die beiden FA-Cup-Finals verloren, weil die Schiedsrichter ihren Job nicht gemacht haben – sogar der VAR nicht."
Und weiter: "Ich habe seit meiner Ankunft vor langer Zeit nie irgendetwas vertraut. VAR ist ein Münzwurf", polterte der Spanier.
Mit Blick auf den engen Meisterschaftskampf sendete der 55-Jährige eine deutliche Ansage an die Liga: "Je weniger sich die Premier League in Entscheidungen einmischt, desto besser ist es für uns alle."
Mehr Fußball-Videos
Premier League: Restprogramm spricht für FC Arsenal
An den verbleibenden zwei Spieltagen trifft ManCity auf den AFC Bournemouth und Aston Villa. Beide Teams machen sich noch Hoffnungen auf die Champions-League-Qualifikation. Zudem spielt City am 16. Mai das Finale des FA Cup gegen den FC Chelsea.
Der FC Arsenal muss indes gegen den bereits abgestiegenen FC Burnley und Crystal Palace ran, bevor das Team von Trainer Mikel Arteta im Finale der Champions League am 30.05. auf Paris Saint-Germain trifft.
Mehr Fußball-News
Bundesliga
Wilder Bericht: Kokettierte Eberl mit Saudi-Wechsel?
WM
Zehn Überraschungs-Kandidaten für den WM-Kader von Nagelsmann
Transfergerüchte
Liverpool-Abschied: Salah vor überraschendem Wechsel?
DFB-Pokal
DFB-Pokalfinale der Frauen: VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker
Bundesliga
Nächster Premier-League-Klub wohl scharf auf El Mala
Fußball
Messi-Gala für Miami - Müller feiert Sieg bei Comeback