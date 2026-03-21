U21-EM: Deutschland vs. Nordirland - Qualifikation live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft im Rahmen der EM-Qualifikation auf Nordirland. Hier läuft das Spiel im TV und Stream.

Die deutsche U21 empfängt am 27. März (ab 17:30 Uhr im Liveticker und Joyn-Stream) die Auswahl von Nordirland. Für Antonio die Salvo und sein Team geht es darum, das Ticket für die U21-EM zu lösen.

Tatsächlich befindet sich das deutsche Team unter Zugzwang, zumal aktuell Griechenland mit 15 Zählern die Tabelle anführt und drei Punkte Vorsprung auf Deutschland hat. Vor dem zweiten direkten Duell mit den Griechen (30. März) dürfen keine Punkte liegen gelassen werden.

Der Gruppen-Zweite müsste den Weg über die Playoffs gehen. Sollte Deutschland jedoch gegen Nordirland verlieren, wäre auch der Blick in den Rückspielgel empfehlenswert. Vier Spieltage vor Schluss würde der Vorsprung nur noch zwei Zähler betragen.

Bereits das erste Aufeinandertreffen mit Nordirland war für die amtierenden Vize-Europameister aus Deutschland keine klare Angelegenheit. Erst spät konnten Dzenan Pejcinovic und Assan Ouédraogo den frühen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg umwandeln.

Selbstredend ist Deutschland individuell besser besetzt, jedoch hat Nordirland eben auch Mittel, um sich zur Wehr zu setzen.