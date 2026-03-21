Fußball U21 EM-Qualifikation
U21-EM-Qualifikation: Griechenland vs. Deutschland live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream
Aktualisiert:von ran
17:30 SAT.1 Bayern
WM-Fußball-Sommer 1990: Neue Kino-Doku blickt hinter die Kulissen
Videoclip • 01:28 Min • Ab 12
Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft im Rahmen der EM-Qualifikation auf Griechenland. Hier läuft das Spiel im TV und Stream.
Die deutsche U21-Nationalmannschaft kämpft um die Teilnahme an der Europameisterschaft 2027, die in Serbien und Albanien stattfinden wird.
Für das Team von Antonio Di Salvo geht es darum, nach Möglichkeit den ersten Platz in der Quali-Gruppe zu erobern. Nach der 2:3-Pleite im ersten Spiel gegen Griechenland stehen die DFB-Junioren unter Zugzwang. Schließlich qualifiziert sich nur der Gruppenerste direkt.
Eine Nichtteilnahme am Turnier 2027 wäre natürlich eine herbe Enttäuschung für den Vize-Europameister. Umso bedeutsamer ist das Match in Griechenland, das am 31. März (ab 18:15 Uhr im Liveticker und Joyn-Stream) steigt.
Selbst bei einer erneuten Pleite gegen Griechenland könnte sich Deutschland aber noch über die Playoffs qualifizieren.
ran.joyn hat die wichtigsten Informationen zur Übertragung zusammengefasst.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 14:00 Uhr • Fussball
3. Liga: Mannheim-Aue im Livestream
120 MinBald verfügbar
Heute, 14:00 Uhr • Fussball
3. Liga: Mannheim-Aue im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Heute, 14:00 Uhr • Fussball
3. Liga: Ingolstadt-Aachen im Livestream
120 MinBald verfügbar
Heute, 14:00 Uhr • Fussball
3. Liga: Ingolstadt-Aachen im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Heute, 14:35 Uhr • Motorsport
Formel E: Madrid E-Prix im Livestream
115 MinBald verfügbar
Heute, 14:35 Uhr • Motorsport
Formel E: Madrid E-Prix im Livestream
115 Min
- Bald verfügbar
Heute, 18:30 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
87 MinBald verfügbar
Heute, 18:30 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
87 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE Smackdown im Stream
155 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE Smackdown im Stream
155 Min
- Bald verfügbar
Heute, 23:30 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
85 MinBald verfügbar
Heute, 23:30 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
85 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 22.03. 07:00 • Fussball
Sport 1 Bundesliga pur: Highlights der 1. und 2. Bundesliga
120 MinBald verfügbar
Sonntag, 22.03. 07:00 • Fussball
Sport 1 Bundesliga pur: Highlights der 1. und 2. Bundesliga
120 Min
Griechenland vs. Deutschland im Free-TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das U21-EM-Qualifikationsspiel statt?
Partie: Griechenland vs. Deutschland
Wettbewerb: EM-Qualifikation U21
Datum: 31. März 2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Austragungsort: Apostolos-Nikolaidis-Stadion, Athen
Deutschland gastiert in Griechenland: Läuft das U21-Länderspiel live im Free-TV?
Ja, die Partie der deutschen U21 in Griechenland wird live und kostenlos auf ProSieben MAXX gezeigt.
Griechenland vs. Deutschland live: Wo kann ich das U-21-Quali-Spiel im Livestream sehen?
Das U21-EM-Qualifikationsspiel ist kostenlos im Joyn-Livestream zu sehen.
Deutschland gastiert in Griechenland: Gibt es einen Liveticker für das Quali-Spiel der U21
Ja, die Partie kann wie gewohnt auf ran.joyn.de im Liveticker verfolgt werden.
U21-Länderspiel live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Griechenland vs. Deutschland
Begegnung: Griechenland vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit: 31. März 2026; 18:00 Uhr
Free-TV: ProSieben MAXX
Livestream: Joyn
Liveticker: ran.joyn.de
Weitere Fußball-News lesen
DFB-Pokal
DFB-Pokal live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Joyn-Stream und im Free-TV
Premier League
Top-Torhüter verrät: Wechsel nach München geplatzt
Europa League
Europa League 2025/26 live: Spielplan, deutsche Klubs, TV-Übertragung, Stream und Ticker
Fußball-Bundesliga
Bundesliga-Freitagsspiel: Darum findet am ersten April-Wochenende kein Spiel statt
Champions League
Fußball Champions League 25/26 live: TV-Übertragung, Streams, Spielplan, Teams und Ergebnisse - wo läuft welche Partie?
Champions League Highlights
UEFA Champions League 2025/26 live: Die Highlights im Joyn-Livestream und im Free-TV