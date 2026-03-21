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FC Bayern – Top-Torhüter verrät: Wechsel nach München geplatzt
Aktualisiert:von ran.de
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FC Bayern - Harry Kane furchtlos vor Real: "Keine Angst vor niemandem"
Videoclip • 05:13 Min
Die Bayern haben im Winter 2024/25 Jonas Urbig verpflichtet. Zuvor waren sie aber wohl an einem anderen Keeper dran, wie der jetzt verrät.
David Raya hat mit dem FC Arsenal in dieser Saison eine Menge vor. Am Samstag spielt er mit den "Gunners" im Finale des League Cups gegen Manchester City.
In der Premier League ist Arsenal Tabellenführer, steht in der Champions League ebenso im Viertelfinale wie im FA Cup.
Heißt: Das Quadruple ist drin.
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FC Bayern: Urbig statt Raya
Raya war 2023/24 vom FC Brentford ausgeliehen und im Sommer 2024 fest verpflichtet worden. Interessant: Wie Raya jetzt verriet, hätte seine Karriere auch einen anderen Verlauf nehmen können. Einen, der ihn in die Bundesliga geführt hätte.
"Ich stand kurz davor, zu einem anderen Verein zu wechseln, aber glücklicherweise kam es nicht dazu, und am Ende hat Arsenal ein Angebot gemacht, und ich bin hierhergekommen", sagte Raya bei "Sky Sports". Auf Nachfrage erklärte er, dass es sich bei dem "anderen Verein" um "Bayern München" gehandelt habe.
Raya unterschrieb in London bis 2028, die Bayern holten im Winter 2024/25 Jonas Urbig aus Köln. Auch keine schlechte Wahl: Urbig hat sich als verlässlicher Backup von Manuel Neuer erwiesen und sich in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Testspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) gespielt.
Und: Urbig hat in dieser Saison mit den Bayern immerhin das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League im Blick. Möglicher Finalgegner in der Königsklasse: der FC Arsenal.
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