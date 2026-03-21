FC Bayern – Top-Torhüter verrät: Wechsel nach München geplatzt

ran Fußball FC Bayern - Harry Kane furchtlos vor Real: "Keine Angst vor niemandem" Videoclip • 05:13 Min Link kopieren Teilen

Die Bayern haben im Winter 2024/25 Jonas Urbig verpflichtet. Zuvor waren sie aber wohl an einem anderen Keeper dran, wie der jetzt verrät.

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