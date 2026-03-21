DFB-Pokal live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Joyn-Stream und im Free-TV

Der DFB-Pokal 2025/26 läuft. ranjoyn hat alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

64 Teams kämpfen jedes Jahr um den DFB-Pokal.

Das Finale in dieser Saison steigt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion, wo der Nachfolger von Titelverteidiger VfB Stuttgart ermittelt wird.

Das Viertelfinale ist Geschichte und vier Teams aus der Bundesliga haben noch Chancen auf den Titel. Sowohl der VfB Stuttgart (vs. Holstein Kiel) als auch der SC Freiburg (vs. Hertha BSC) setzten sich gegen Mannschaften aus dem Unterhaus durch.

Zudem gewann Bayer Leverkusen klar mit 3:0 gegen St. Pauli. Der FC Bayern behielt gegen RB Leipzig mit 2:0 die Oberhand.

Wann sind die weiteren Runden? Wer ist noch dabei? ran hat alle Infos zum DFB-Pokal 2025/26.