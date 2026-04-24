UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin übt VAR-Kritik: "Verstehe es selbst nicht mehr"

Erneute Kritik am Video Assistant Referee, diesmal allerdings von höchster Stelle: UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin äußerte sein Unverständnis.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat Kritik an uneinheitlichen Schiedsrichterentscheidungen seit der Einführung des Videobeweises (VAR) geäußert.

"Ich verstehe es selbst nicht mehr", sagte der Slowene am Donnerstag auf der Konferenz "The Forum" in Madrid, die von Apollo Sports Capital, dem neuen Mehrheitsaktionär von Atletico Madrid, organisiert wurde.

"Manchmal können die Fans die unterschiedlichen Regelauslegungen von Spiel zu Spiel nicht nachvollziehen – und ich verstehe sie. Ich verstehe es selbst nicht mehr", sagte Ceferin.

Besonders die Handspielregel sorge für Verwirrung: "Niemand versteht das. Ist es ein Elfmeter oder nicht, ist es Absicht oder nicht? Wie soll man das wissen – man ist ja kein Psychiater!"