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Deutschland vs. Österreich heute live: Wer zeigt die Frauen-WM-Quali live im Free-TV, Stream und Ticker - DFB-Aufstellung da

Aktualisiert:

von ran.joyn.de

ran Fußball

WM 2026 - DFB-Fans kritisieren Nagelsmann nach Kader-Aussagen

Videoclip • 01:09 Min

Für die DFB-Frauen steht das nächste Spiel in der WM-Qualifikation an. ran erklärt, wie ihr die Partie gegen Österreich kostenlos verfolgen könnt.

Update, 17:05 Uhr: DFB-Aufstellung da

Deutschland: Berger - Gwinn, Knaak, Minge, Gwinn, Kett - Senß, Dalmann, Nüsken, Brand, Anyomi, Endemann

Österreich: El Sherif - Gutmann, Wenger, Kirchberger, Hanshaw - Puntigam, Schasching, Brunnthaler, D'Angelo - Campbell, Dunst

WM-Quali heute ab 18 Uhr live im kostenlosen Joyn-Stream: DFB-Frauen vs. Österreich

WM-Quali: So seht ihr die DFB-Frauen heute live

Die DFB-Frauen sind erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. Gegen Slowenien gewann das Team von Bundestrainer Christian Wück mit 5:0.

Und auch gegen Norwegen überzeugte das Team um Giulia Gwinn und Co. beim 4:0. Jetzt will das Team gegen Österreich den nächsten Schritt machen.

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Deutschland vs. Österreich heute live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation der Frauen ?

  • Spiel: Deutschland vs. Österreich

  • Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 3. Spieltag

  • Datum: 14. April 2026

  • Uhrzeit: 18:15 Uhr

  • Austragungsort: Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

Deutschland - Österreich heute live: Läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?

Ja, das ZDF überträgt ab 18 Uhr. Das Spiel zwischen Deutschland und Österreich wird also im Free-TV übertragen.

DFB-Frauen gegen Österreich: Gibt es heute einen kostenlosen Livestream?

Ja! Das Spiel ist auch parallel kostenlos im ZDF-Livestream via Joyn und in der ZDF-Mediathek verfügbar.

WM-Qualifikation der Frauen heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel Deutschland vs. Österreich?

Einen Liveticker zur Partie zwischen Deutschland und Österreich gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

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WM-Qualifikation der Frauen heute live: Übersicht zum Spiel Deutschland vs. Österreich

Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Österreich

  • Paarung: Paarung: Deutschland vs. Österreich

  • Datum und Uhrzeit: 14. April 2026; 18:15 Uhr

  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Alexander Schriebl (Österreich)

  • Free-TV: ZDF

  • Livestream: ZDF-Mediathek, Joyn

  • Liveticker: ran.joyn.de

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