Streit um WM-Transportkosten: FIFA weist Forderungen zurück

ran Fußball Lennart Karl: Erster öffentlicher Auftritt mit Freundin Zoe Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Der Fußball-Weltverband FIFA hat auf Forderungen der US-Politik nach Übernahme von Fan-Transportkosten zurückgewiesen.

Die FIFA hat Forderungen aus der US-Politik nach einer Übernahme der Transportkosten der Fans bei der Fußball-WM zurückgewiesen. Auf Anfrage des "SID" zeigte sich eine Sprecherin des Weltverbandes "ziemlich überrascht" angesichts des Vorgehens und einer entsprechenden Äußerung der Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill. Pünktlich zur WM: DFB startet eigenen Pay-TV-Sender Der FIFA sei "kein anderes Großereignis" bekannt, das zuvor im MetLife Stadium stattgefunden habe, "einschließlich großer Sportveranstaltungen, weltweiter Konzerttourneen usw., bei dem die Veranstalter verpflichtet waren, den Fantransport zu bezahlen", teilte der Weltverband mit.

Gouverneurin Sherrill kritisiert die FIFA Sherrill sieht die Schuld bei der FIFA. "Während NJ Transit auf einer Rechnung von 48 Millionen US-Dollar sitzt, um Fans sicher zu den Spielen und zurück zu bringen, nimmt die FIFA 11 Milliarden US-Dollar ein", kritisierte die Gouverneurin bei X: "Die FIFA sollte für die Fahrten zahlen." Sie wolle "nicht zulassen, dass New Jersey über den Tisch gezogen wird". Auch Chuck Schumer, der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, forderte den Weltverband auf, die Transportkosten zu übernehmen. Laut The Athletic plant der Verkehrsbetrieb New Jersey Transit, für Fahrten von der Penn Station in Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey mehr als 100 US-Dollar zu verlangen. In Boston werden derweil 95 US-Dollar für die Hin- und Rückfahrt im Bus berechnet, der Fahrkartenpreis für die Bahn soll auf 80 US-Dollar steigen. Anhänger in Europa reagierten empört auf die Berichte aus einigen US-Städten.

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