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FC Bayern: Fotografen wurden von Ultras überrannt

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von ran

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FC Bayern: "Die Roten sind absurd" - so titelt die internationale Presse

Videoclip • 01:15 Min

Nach Olises Treffer in der Nachspielzeit gab es für die Fans des FC Bayern beim Champions-League-Duell gegen Real Madrid kein Halten mehr. Ultras stürmten den Stadioninnenbereich und traten offenbar dabei einen Fotografen bewusstlos.

Bereits kurz vor Ende der Regulären Spielzeit in München waren Fans von dem Zaun, der die Südkurve begrenzt, runter in den Bereich hinter das Tor gelangt. Die Security in der Allianz Arena soll dagegen nichts unternommen haben.

Mit dem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 4:3-Sieg der Bayern ging das Chaos dann richitig los. Dabei wurde ein Fotograf zu Boden getrampelt und wurde ohnmächtig, eine Fotografin verletzt, sowie starke Sachschäden angerichtet.

FCB: Fotograf schwer verletzt

"Ein Wunder, dass gestern nicht mehr passiert ist. Das hätte viel schlimmer enden können", sagte ein vor Ort anwesender Fotograf. Die Security habe "katastrophales Fehlverhalten" an den Tag gelegt.

Reuters-Fotograf Kai Oliver Pfaffenbach war bei dem Eindringen der Fans bewusstlosgetrampelt worden. "Nach dem vierten Tor brachen alle Dämme. Dann war ich bewusstlos und habe nichts mehr mitbekommen. Erst als alles vorbei und der Platz leer war, bin ich wieder zu mir gekommen. Ich habe Prellungen und Schmerzen", bestätigte der Fotograf der "Bild". Nach dem Vorfall musste er von Ärzten betreut und im Medi-Zentrum der Allianz-Arena aufgenommen werden.

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Champions League: Fans entschuldigen sich

Darüber hinaus erlitt eine Fotoprafin eine kleinere Platzwunde und es kam wohl zu Sachschäden in mehreren Fällen.

Laut Berichten der "Bild" sollen die Fans im Austausch mit dem Verein beteuert haben, dass sie die versehentlichen Verletzungen der Fotografen sehr bedauern und um Entschuldigung bitten.

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