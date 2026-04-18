Für die DFB-Frauen steht das nächste Spiel in der WM-Qualifikation an. ran erklärt, wie ihr die Partie gegen Österreich kostenlos verfolgen könnt.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 weiter fest im Blick.

Beim erneuten Aufeinandertreffen mit Österreich soll der vierte Sieg im vierten Spiel her. Das erste Duell gewannen die DFB-Frauen vor einigen Tagen mit 5:1.

Verzichten muss Bundestrainer Christian Wück dabei auf Giulia Gwinn. Die DFB-Kapitänin kugelte sich beim Sieg gegen Österreich die Schulter aus und fällt vorerst aus.

Als Ersatz nominierte Wück U23-Nationalspielerin Sarah Mattner-Trembleau nach.

ran hat alle Infos zum Spiel der DFB-Frauen zusammengefasst.