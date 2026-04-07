WM 2026: Letzter Tanz? Für diese Stars wird es wohl die letzte Weltmeisterschaft sein
Veröffentlicht:
von Luis Woppmann
ran Fußball
Für diese Stars könnte es die letzte WM sein
Videoclip • 01:19 Min
Am 11. Juni startet die WM 2026. Für einige Stars wird es wohl die letzte Gelegenheit sein, an dem Turnier teilzunehmen. Aber welche Ziele haben sie und wie lief es für sie bei ihren bisherigen WM-Teilnahmen?
Die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA wird die größte WM der bisherigen Fußball-Geschichte - zumindest von der schieren Anzahl an Mannschaften und Spielen. Am 11. Juni eröffnen Mexiko und Südafrika das Turnier, sechs Wochen später findet das Finale in New York statt.
Für einige Stars wird es vermutlich die letzte Möglichkeit sein, diese Bühne noch einmal erleben zu dürfen. Manche von ihnen durften bereits große Erfolge bei einem Turnier feiern, andere jagen ihrem großen Ziel noch hinterher.
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Portugal: Cristiano Ronaldo
Es ist der eine Titel, der ihm noch fehlt - und zugleich der größte Titel, der ihn von Lionel Messi unterscheidet. Cristiano Ronaldo steht im Sommer vor seiner sechsten WM-Teilnahme. Damit werden er und Messi die Spieler mit den meisten Teilnahmen bei dem Turnier sein.
Für den Portugiesen ist es höchstwahrscheinlich die letzte Chance, den goldenen Pokal in den Händen halten zu dürfen. Die Vorzeichen stehen zumindest gut: Portugal hat sich souverän als Gruppenerster für die Endrunde qualifiziert, vor nicht allzu langer Zeit gewann die "Selecao" die Nations League gegen Europameister Spanien.
Die Mannschaft scheint dabei spielerisch so stark besetzt zu sein wie schon lange nicht mehr. Mit Vitinha, Nuno Mendes und Joao Neves haben die Portugiesen gleich drei Weltklasse-Spieler von Paris Saint-Germain in den eigenen Reihen. Ansonsten besteht der Kader aus einer guten Mischung von Spielern aus der portugiesischen Liga und europäischen Topligen.
Generell hat Ronaldo mit Portugal noch eine Rechnung bei der Weltmeisterschaft offen. Die beste Leistung des derzeitigen Weltranglistensechsten mit "CR7" war nämlich gleich bei seiner allerersten Teilnahme: 2006 schaffte es die Mannschaft rund um Deco und Luis Figo bis ins Halbfinale, in dem sie schließlich durch einen Elfmeter von Zinedine Zidane gegen Frankreich mit 0:1 verlor.
2010 scheiterte Portugal im Achtelfinale knapp an Spanien. 2014 reichte es nicht einmal für die K.o.-Phase: Damals beendeten Ronaldo und Co. die Gruppenphase hinter Deutschland und den USA auf Platz drei. 2018 absolvierte "CR7" sein wohl bestes WM-Spiel, in dem er gegen Spanien drei Tore schoss. Aber auch in Russland war bereits im Achtelfinale gegen Uruguay Schluss.
2022 sah es so aus, als könnte Portugal erneut ins Halbfinale einziehen. Allerdings scheiterte die Mannschaft gegen den Underdog Marokko im Viertelfinale. 2026 könnte Ronaldo sein Land also zum ersten WM-Titel führen.
Und auch wenn es nichts mit dem Titel werden sollte, gibt es noch andere Ziele, die der 41-Jährige für das Turnier haben wird. Zwar ist er der einzige Spieler, der in fünf unterschiedlichen Weltmeisterschaften getroffen hat (insgesamt acht Mal), ein Tor in der K.o.-Phase gelang ihm aber noch nie.
Bei der WM 2026 wird es eine K.o.-Runde und damit vielleicht auch eine Chance mehr geben, dieses Ziel im sechsten Anlauf zu erreichen. Denn nach der Gruppenphase folgt das Sechzehntelfinale.
Argentinien: Lionel Messi
Lionel Messi hat seine Karriere 2022 gekrönt und Argentinien nach 36 Jahren wieder einen WM-Triumph beschert - den dritten der Verbandsgeschichte. Gleichzeitig wurde er Spieler des Turniers und gewann hauptsächlich wegen dieser Leistung seinen achten Ballon d’Or.
Auch für Messi wird die WM 2026 die sechste Teilnahme an dem Turnier. 2006 und 2010 war für Argentinien im Viertelfinale gegen Deutschland Schluss, 2014 scheiterte die "Albiceleste" erneut am DFB-Team, dieses Mal im Finale. 2018 war im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Frankreich Endstation.
Nach zwei gewonnenen Copa-America-Titeln nacheinander gibt es für den 38-Jährigen keine großen Titel mehr im Nationalmannschaftsdress, die er noch nicht gewonnen hat. Dennoch ist das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA etwas Besonderes für den Argentinier.
Seit 2023 spielt Messi in den USA bei Inter Miami und kennt die Bedingungen vor Ort daher bestens. Zudem könnte er mit Argentinien die dritte Nationalmannschaft werden, die den WM-Titel erfolgreich verteidigt. Das gelang bisher nur Italien (1934 und 1938) und Brasilien (1958 und 1962).
Damit könnte er etwas erreichen, woran Diego Maradona 1990 knapp gescheitert war. Nach dem WM-Sieg von Argentinien 1986 führte dieser seine Mannschaft vier Jahre später bis ins WM-Finale, in dem die Südamerikaner letzten Endes gegen Deutschland mit 0:1 unterlagen.
Für "la Pulga" steht ansonsten noch ein weiteres Ziel auf der Liste. In der ewigen Torschützenliste der WM steht Messi derzeit auf dem geteilten vierten Platz mit 13 Toren, nur drei Tore hinter Miroslav Klose. Der Argentinier könnte also während des Turniers mit dem deutschen Stürmer gleichziehen oder ihn sogar überholen.
Dass er diesen Platz allerdings lange für sich beanspruchen könnte, scheint unwahrscheinlich. Denn nur ein Tor hinter dem Argentinier lauert Kylian Mbappe, der angesichts seines Alters von 27 Jahren wohl noch die ein oder andere WM mehr vor sich haben dürfte.
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Niederlande: Virgil van Dijk
Unglaublich, aber wahr - trotz 90 Länderspielen ist es für Virgil van Dijk erst die zweite WM, an der der Niederländer teilnehmen wird. Der 34-Jährige wurde erst nach der WM 2014 erstmals für die Nationalmannschaft berufen, und 2018 verpasste Oranje die Qualifikation für die Endrunde.
2022 führte van Dijk seine Mannschaft als Kapitän bis ins Viertelfinale gegen Argentinien. Das Spiel wurde schnell hitzig und eskalierte spätestens, nachdem Leandro Paredes den Ball nach einem Foul mit voller Wucht in Richtung der Auswechselbank der Niederländer hämmerte.
In der Folge retteten sich die Niederlande durch zwei Tore von Wout Weghorst in die Verlängerung, ehe sie den Argentiniern im Elfmeterschießen unterlagen.
Trotz dreier Finalteilnahmen (1974, 1978, 2010) warten die Niederlande noch immer auf ihren ersten WM-Titel. Van Dijk und Co. könnten mit einem Sieg also Historisches schaffen.
Kroatien: Luka Modric
Luka Modric ist nichts anderes als ein absolutes Phänomen. Mit 40 Jahren ist der Mittelfeldstratege immer noch bei einem europäischen Top-Klub wie der AC Mailand Stammspieler, und es gibt keine Anzeichen, dass er demnächst aufhören will. Zumindest die WM 2026 dürfte aber seine letzte sein.
Mit Kroatien schaffte er 2018 etwas wirklich Beeindruckendes, als er die Mannschaft bis ins Finale gegen Frankreich führte. Wegen dieser Leistungen wurde er nicht nur als bester Spieler des Turniers, sondern auch mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet. Damit war er nach zehn Jahren der erste Gewinner des Preises, der nicht Ronaldo oder Messi hieß.
Generell ist es bemerkenswert, wie gut die kroatische Nationalmannschaft seit Jahren abschneidet, wenn man bedenkt, dass der Staat lediglich 3,8 Millionen Einwohner hat. Trotz dessen erreichte Kroatien auch 2022 das Halbfinale der WM und gewann anschließend noch im Spiel um Platz drei gegen Marokko mit 2:1.
Für Modric wird es die fünfte Teilnahme bei einer WM. Nachdem Kroatien 2006 und 2014 in der Gruppenphase ausgeschieden war und sich 2010 nicht für die Endrunde qualifiziert hatte, stehen die Zeichen in diesem Jahr zumindest gut, dass der 40-Jährige eine weitere K.o.-Phase erleben darf.
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Frankreich: N’Golo Kante
Auch für N’Golo Kante wird es erst die zweite Weltmeisterschaft sein, an der der 35-Jährige teilnehmen wird. 2014 spielte der Mittelfeldmotor noch in der zweiten französischen Liga, ehe er 2016 mit Leicester City die englische Meisterschaft gewann und infolgedessen zum ersten Mal für die französische Nationalmannschaft nominiert wurde. 2018 durfte er mit der Equipe Tricolore den WM-Titel feiern.
2022 verpasste er das Turnier in Katar verletzungsbedingt. Seitdem ist viel passiert: Kante folgte dem Ruf des Geldes in die Saudi Pro League und verbrachte dort drei Jahre seiner Karriere. Im Februar 2026 wechselte er in die türkische Süper Lig zu Fenerbahce Istanbul.
Unter Didier Deschamps spielt er dennoch weiterhin eine große Rolle. Nach dem Turniersieg 2018 und dem Finaleinzug 2022 gilt Frankreich auch in diesem Jahr als einer der größten Favoriten auf den Titel. Für Kante wird es wohl das letzte Mal sein, dass er auf der großen Weltbühne zeigen kann, was in ihm steckt.
Brasilien: Neymar Jr.
Für Neymar Jr. wird die Chance auf ein WM-Ticket immer kleiner. Seit mehr als zweieinhalb Jahren spielte der 34-Jährige nicht mehr für die brasilianische Nationalmannschaft. Grund dafür waren vor allem sein Kreuzbandriss 2023 sowie seine weiterhin anhaltende Verletzungsanfälligkeit.
Nachdem er bei Al-Hilal in Saudi-Arabien nach seiner Rückkehr aus dem Kader gestrichen worden war, wechselte er zurück in seine Heimat. Beim FC Santos wollte Neymar vor allem eines: den Spaß am Fußball zurückgewinnen und sich für die WM 2026 fitspielen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und vielen Verletzungspausen war der Brasilianer zum Saisonstart gut in Form.
Dennoch hat ihn Carlo Ancelotti nicht für die "Selecao" nominiert. In den kommenden zwei Monaten muss Neymar jetzt also beweisen, dass er sich eine vermutlich letzte WM-Nominierung verdient hat. Anschließend plant er wohl, seine Karriere nach Ablauf seines Vertrages im Dezember 2026 zu beenden.
Trotz der Favoritenrolle der Brasilianer bei jeder Austragung konnte der fünfmalige Weltmeister mit Neymar nie vollends bei den Turnieren überzeugen. 2014 kassierten die Südamerikaner nach seiner Verletzung gegen Kolumbien im Halbfinale eine historische 1:7-Pleite gegen Deutschland.
2018 war bereits im Viertelfinale gegen Belgien Schluss. Viel mehr im Fokus standen dabei aber Neymars Schwalben und Frisuren, die für viel Spott und Häme sorgten. Und auch 2022 schied Brasilien gegen Kroatien bereits im Viertelfinale aus. Sollte es der 34-Jährige zur WM schaffen, wäre es für ihn noch einmal die Gelegenheit, einen versöhnlichen Abschluss für seine Karriere zu finden.
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Belgien: Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne hat in dieser Saison aufgrund einer Verletzung des Beinbeugermuskels bis einschließlich Ostermontag nur 15 Spiele absolviert. Im Sommer hatte der 34-Jährige nach zehn Jahren Abschied von Manchester City genommen und war zur SSC Neapel gewechselt. Für Belgien stand er dennoch zuletzt in beiden Testspielen von Anfang an auf dem Platz.
Auch das zeigt, wie wichtig der offensive Mittelfeldspieler für die "Roten Teufel" ist. 2014 erreichten sie mit De Bruyne das Viertelfinale, in dem gegen den späteren Finalisten Argentinien Schluss war. 2018 galt Belgien vor dem Turnier als Favorit auf den Weltmeistertitel, scheiterte aber knapp im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Frankreich.
2022 war hingegen bereits in der Gruppenphase Schluss. Vier Jahre später sieht es nicht unbedingt so aus, als könnte Belgien die Leistung von vor acht Jahren wiederholen. Der Großteil der damaligen goldenen Generation ist mittlerweile abgetreten, geblieben ist nur noch ein Bruchteil davon, was die Mannschaft einst so stark gemacht hat.
In der Nations League sah das Team gegen Frankreich und Italien alt aus und verlor auch gegen Israel. Dennoch bestehen für De Bruyne und Co. zumindest Außenseiterchancen bei der WM.