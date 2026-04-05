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WM-Qualifikation der DFB-Frauen: Deutschland vs. Österreich live im Stream und Liveticker

Veröffentlicht:

von ran.joyn.de

ran Fußball

WM 2026 - DFB-Fans kritisieren Nagelsmann nach Kader-Aussagen

Videoclip • 01:09 Min

Für die DFB-Frauen steht das nächste Spiel in der WM-Qualifikation an. ran erklärt, wie ihr die Partie gegen Österreich kostenlos verfolgen könnt.

Die DFB-Frauen sind erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. Gegen Slowenien gewann das Team von Bundestrainer Christian Wück mit 5:0.

Und auch gegen Norwegen überzeugte das Team um Giulia Gwinn und Co. beim 4:0. Jetzt will das Team gegen Österreich den nächsten Schritt machen.

Deutschland vs. Österreich live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation der Frauen ?

  • Spiel: Deutschland vs. Österreich

  • Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 3. Spieltag

  • Datum: 14. April 2026

  • Uhrzeit: 18:15 Uhr

  • Austragungsort: Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

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Deutschland - Österreich live: Läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Deutschland und Österreich wird nicht im Free-TV übertragen.

DFB-Frauen gegen Österreich: Gibt es einen heute kostenlosen Livestream?

Ja! Das Spiel ist kostenlos im Livestream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

WM-Qualifikation der Frauen live: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel Deutschland vs. Österreich?

Einen Liveticker zur Partie zwischen Deutschland und Österreich gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

WM-Qualifikation der Frauen live: Übersicht zum Spiel Deutschland vs. Österreich

Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Österreich

  • Paarung: Paarung: Deutschland vs. Österreich

  • Datum und Uhrzeit: 14. April 2026; 18:15 Uhr

  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Alexander Schriebl (Österreich)

  • Free-TV: -

  • Livestream: ZDF-Mediathek

  • Liveticker: ran.joyn.de

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