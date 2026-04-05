Der 1. FC Köln feiert ein erfolgreiches Debüt von Interimstrainer René Wagner und holt bei Eintracht Frankfurt einen Punkt.

Interimstrainer René Wagner hat bei seinem Debüt mit dem abstiegsbedrohten 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Punkt errungen. Im ersten Spiel unter dem Nachfolger von Lukas Kwasniok bewies der FC bei Europapokalaspirant Eintracht Frankfurt große Moral und kam nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2 (0:0).

Jakub Kamiński (70.) und Alessio Castro-Montes (83.) glichen für die Kölner aus. Zuvor hatten Jonathan Burkardt (66.) und Arnaud Kalimuendo (69.) Frankfurt in Front gebracht. Auch wenn unter Wagner, der kurz vor der Länderspielpause das Traineramt übernommen hatte, im achten Spiel nacheinander kein Sieg heraussprang, besaß das Remis im Abstiegskampf großen Wert.

Mit 27 Punkten liegt Köln als Tabellen-15. sechs Zähler vor dem VfL Wolfsburg auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Zwei Punkte sind es zum FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Die Eintracht von Cheftrainer Albert Riera liegt weiter auf Tabellenplatz sieben, zwei Punkte vor Verfolger SC Freiburg.

Wagner spürte vor seiner Premiere am Ostersonntag vor allem "Vorfreude", wie er bei DAZN sagte: "Die Jungs sind heiß. Viel braucht es nicht mehr von mir, vielleicht einen kleinen Schubser." Er setzte wie angekündigt von Beginn an auf Jungstar Said El Mala, der FC täte sich "keinen Gefallen", den U21-Nationalspieler aktuell nicht aufzustellen, hatte Wagner gesagt.