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NFL – Ärger für Trainer-Legende Bill Belichick: Vom Maler auf fast 300.000 Dollar verklagt
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:15 Min
Von wegen ruhige Offseason: Bill Belichick hat jede Menge Ärger abseits des Spielfelds. Es könnte teuer für die Coaching-Legende werden.
Die erste Saison als Head Coach am College in North Carolina verlief für Bill Belichick enttäuschend und nicht ohne Nebengeräusche.
Die Offseason war immerhin lange ruhig – bis jetzt. Was aber nichts mit den Tar Heels zu tun hat, sondern mit der Klage eines Malers. Der will von der NFL-Legende fast 300.000 Dollar.
Aufgrund "gefährlicher und unsicherer" Arbeitsbedingungen auf Belichicks Anwesen in Nantucket habe Maler Andrew Jackson im Sommer 2024 "schwere körperliche Verletzungen" erlitten, wie der "Nantucket Current" berichtet.
Konkret sollen in Belichicks Haus Plastikabdeckungen zum Schutz von Boden und Möbeln unsachgemäß angebracht gewesen sein. Dadurch sei eine "gefährliche und unsichere" Arbeitsumgebung entstanden, wie es in der Klage heißt.
Jackson ist bei den Arbeiten gestürzt und hat sich dabei schwer am Knöchel verletzt.
In der Klage macht er neben den körperlichen Schmerzen und Verletzungen auch "seelisches Leid und emotionale Belastungen", Behandlungskosten sowie eine eingeschränkte "Lebensqualität" und weitere Schäden geltend.
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Bill Belichick: Ärger mit Maler könnte teuer werden
Unter dem Strich geht es um 285.436,39 Dollar, darunter sind bisherige Verdienstausfälle in Höhe von 167.828,25 Dollar.
"Als unmittelbare und adäquate Folge der Fahrlässigkeit des Beklagten hat der Kläger körperliche Verletzungen erlitten und erleidet weiterhin physische Schmerzen und Leiden, seelisches Leid und emotionale Belastungen, Behandlungskosten, Verdienstausfälle sowie eine Beeinträchtigung seiner Erwerbsfähigkeit, Funktionsverluste und eine eingeschränkte Lebensqualität sowie weitere Schäden, die im Prozess nachgewiesen werden", heißt es abschließend in der Klageschrift.
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