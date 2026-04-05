NFL NFL: Bitte was?! Patrick Mahomes verblüfft mit Taylor-Swift-Aussage Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Von wegen ruhige Offseason: Bill Belichick hat jede Menge Ärger abseits des Spielfelds. Es könnte teuer für die Coaching-Legende werden.

Die erste Saison als Head Coach am College in North Carolina verlief für Bill Belichick enttäuschend und nicht ohne Nebengeräusche. Die Offseason war immerhin lange ruhig – bis jetzt. Was aber nichts mit den Tar Heels zu tun hat, sondern mit der Klage eines Malers. Der will von der NFL-Legende fast 300.000 Dollar. NFL Draft 2026: Die größten Needs aller 32 Teams Aufgrund "gefährlicher und unsicherer" Arbeitsbedingungen auf Belichicks Anwesen in Nantucket habe Maler Andrew Jackson im Sommer 2024 "schwere körperliche Verletzungen" erlitten, wie der "Nantucket Current" berichtet.

Konkret sollen in Belichicks Haus Plastikabdeckungen zum Schutz von Boden und Möbeln unsachgemäß angebracht gewesen sein. Dadurch sei eine "gefährliche und unsichere" Arbeitsumgebung entstanden, wie es in der Klage heißt. Jackson ist bei den Arbeiten gestürzt und hat sich dabei schwer am Knöchel verletzt. In der Klage macht er neben den körperlichen Schmerzen und Verletzungen auch "seelisches Leid und emotionale Belastungen", Behandlungskosten sowie eine eingeschränkte "Lebensqualität" und weitere Schäden geltend.

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