Bosnien-Herzegowina - Italien heute live: WM-Quali im Livestream und Live-Ticker - Rote Karte!

Italien kämpft gegen Bosnien-Herzegowina um eines der letzten WM-Tickets. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?

Nach intensiven ersten 45 Minuten führt Italien in diesem Endspiel um ein WM-Ticket mit 1:0 gegen Bosnien und Herzegowina. Die Italiener gingen in diesem sehr emotionalen Kick mit ihrer ersten richtigen Torchance in Front. Vorausgegangen war diesem Kean-Treffer ein Riesenbock von Keeper Vasilj, der einen Fehlpass im Spielaufbau spielte. Ansonsten erarbeiteten sich die Hausherren durch viele leidenschaftliche Zweikämpfe die ein oder andere gute Torchance, bei welchen aber die Genauigkeit aber immer wieder fehlte. Bitter für Italien: kurz vor der Pause flog Bastoni aufgrund einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz. So dürfte uns im zweiten Durchgang eine noch heißere Nummer erwarten als bislang schon.

WM-Quali live: So seht ihr Bosnien vs. Italien im TV & Stream

Endet für Italien heute eine peinliche Durststrecke? Die "Squadra Azzurra" möchte endlich wieder an einer Weltmeisterschaft teilnehmen.

Zuletzt zog man zweimal in den Playoffs den Kürzeren. 2018 scheiterte die stolze Fußballnation an Schweden, vier Jahre später setzte sich Nordmazedonien gegen Italien durch.

Gegen Bosnien-Herzegowina soll ein solcher Ausgang verhindert werden. In Zenica wartet auf den Weltmeister von 2006 aber wohl ein absoluter Hexenkessel.

Zudem schob Schalke-Star Edin Dzeko den Druck ganz auf die Seite der Italiener. Nach dem Sieg von Bosnien-Herzegowina gegen Wales erklärte der Altmeister: "Sie sind eine große Nation, und da sie sich für die letzten beiden Weltmeisterschaften nicht qualifiziert haben, stehen sie unter Druck."

Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.