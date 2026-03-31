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Bosnien-Herzegowina - Italien heute live: WM-Quali im Livestream und Live-Ticker - Rote Karte!
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WM 2026: Die 10 größten Stadien der Fußballweltmeisterschaft
Videoclip • 01:46 Min
Italien kämpft gegen Bosnien-Herzegowina um eines der letzten WM-Tickets. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?
Update, 21:45 Uhr: Italien führt - ist aber nur zu zehnt
Nach intensiven ersten 45 Minuten führt Italien in diesem Endspiel um ein WM-Ticket mit 1:0 gegen Bosnien und Herzegowina. Die Italiener gingen in diesem sehr emotionalen Kick mit ihrer ersten richtigen Torchance in Front. Vorausgegangen war diesem Kean-Treffer ein Riesenbock von Keeper Vasilj, der einen Fehlpass im Spielaufbau spielte. Ansonsten erarbeiteten sich die Hausherren durch viele leidenschaftliche Zweikämpfe die ein oder andere gute Torchance, bei welchen aber die Genauigkeit aber immer wieder fehlte. Bitter für Italien: kurz vor der Pause flog Bastoni aufgrund einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz. So dürfte uns im zweiten Durchgang eine noch heißere Nummer erwarten als bislang schon.
Bosnien-Herzegowina vs. Italien: Finale der WM-Quali-Playoffs HEUTE ab 20:45 Uhr im Liveticker
Update, 20:05 Uhr: Aufstellungen da
Bosnien: Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic - Dzeko, Demirovic
Italien: Donnarumma - Mancini, Bastoni, Calafiori - Locatelli, Barella, Tonali, Politano, Dimarco - Kean, Retegui
WM-Quali live: So seht ihr Bosnien vs. Italien im TV & Stream
Endet für Italien heute eine peinliche Durststrecke? Die "Squadra Azzurra" möchte endlich wieder an einer Weltmeisterschaft teilnehmen.
Zuletzt zog man zweimal in den Playoffs den Kürzeren. 2018 scheiterte die stolze Fußballnation an Schweden, vier Jahre später setzte sich Nordmazedonien gegen Italien durch.
Gegen Bosnien-Herzegowina soll ein solcher Ausgang verhindert werden. In Zenica wartet auf den Weltmeister von 2006 aber wohl ein absoluter Hexenkessel.
Zudem schob Schalke-Star Edin Dzeko den Druck ganz auf die Seite der Italiener. Nach dem Sieg von Bosnien-Herzegowina gegen Wales erklärte der Altmeister: "Sie sind eine große Nation, und da sie sich für die letzten beiden Weltmeisterschaften nicht qualifiziert haben, stehen sie unter Druck."
Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.
Bosnien-Herzegowina vs. Italien heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Länderspiel statt?
Partie: Bosnien-Herzegowina vs. Italien
Wettbewerb: WM-Playoffs (Finale)
Datum: 31. März 2026
Uhrzeit: 20:45 Uhr
Austragungsort: Bilino Polje (Zenica)
Italien zu Gast in Bosnien: Läuft das WM-Playoff-Finale heute live im Free-TV?
Nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
Bosnien-Herzegowina - Italien heute live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?
Das Match zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien kann auf DAZN gestreamt werden. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Einen Gratis-Stream gibt es nicht.
Bosnien-Herzegowina gegen Italien: Wo finde ich einen Liveticker zum Playoff-Finale der WM-Quali?
Einen Liveticker für das Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien gibt es auf ran.joyn.de.
Bosnien-Herzegowina trifft auf Italien: In welche WM-Gruppe kommt der Sieger?
Der Sieger der Partie geht bei der WM in Gruppe B an den Start und trifft dort auf Kanada, Katar und die Schweiz.
WM-Quali-Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Bosnien-Herzegowina gegen Italien
Begegnung: Bosnien-Herzegowina vs. Italien
Datum und Uhrzeit: 31. März; 20:45 Uhr
Trainer: Sergej Barbarez (Bosnien-Herzegowina), Gennaro Gattuso (Italien)
Free-TV: -
Livestream: DAZN
Liveticker: ran.joyn.de