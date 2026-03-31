Kosovo vs. Türkei: Wer überträgt das Finale der WM-Quali im Stream und Ticker? Historisches Ergebnis

ran Fußball WM 2026: Die 10 größten Stadien der Fußballweltmeisterschaft Videoclip • 01:46 Min Link kopieren Teilen

Schafft die Türkei es zur WM? Oder gelingt dem Kosovo die große Überraschung? So verfolgt ihr die Partie im TV, Stream und Ticker.

Update, 22:45 Uhr: Türkei erstmals seit 24 Jahren wieder bei WM dabei Michael Oliver beendet das Spiel pünktlich und die Türkei gewinnt mit 1:0! Vincenzo Montella bringt seine Mannschaft damit erstmals seit 2002 wieder zu einer Fußball-Weltmeisterschaft. Was für ein Drama in Pristina! In einer hitzigen und höchst zerfahrenen Begegnung reicht am Ende der Treffer von Kerem Aktürkoğlu (53.) zum Sieg. Am Ende setzte sich auch die individuelle Klasse von Kenan Yıldız und einem überragenden Uğurcan Çakır zwischen den Pfosten durch. Die Foda-Elf gestaltete das Spiel zwar ausgeglichen, konnte sich aber zu wenig klare Torchancen erspielen. Damit platzt für die kleine Fußballnation ein Traum, während die Türkei feiern kann und in zweieinhalb Monaten in der Gruppe D auf Australien, Paraguay und die USA trifft.

Update, 21:35 Uhr: Nullnummer zur Halbzeit In einer packenden Play-Off-Partie steht es nach 45 Minuten zwischen dem Kosovo und der Türkei noch 0:0! Der erste Durchgang hält, was er verspricht und in Pristina geht es hochspannend zur Sache. Nach nervösem Beginn steigerten sich beide Teams und es entwickelte sich ein ausgeglichener Schlagabtausch auf beiden Seiten. Die Gäste haben insgesamt mehr vom Spiel, lassen aber immer wieder defensive Unsicherheiten aufblitzen, bei denen das Team von Franco Foda blitzschnell zur Stelle ist. Es ist alles offen und der zweite Durchgang könnte möglicherweise noch zu einem Drama werden. Kosovo vs. Türkei: Finale der WM-Quali-Playoffs HEUTE ab 20:45 Uhr im Liveticker

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Update, 20:15 Uhr: Aufstellungen da Kosovo: Muric - Dellova, Hajrizi, Hajdari - Vojvoda, Gallapeni, Rexhbecaj, Hodza, Muslija - Asllani, Muriqi Türkei: Cakir - Celik, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yüksek, Calhanoglu, Kökcü, Arda Güler, Yildiz - Aktürkoglu

WM-Quali live: So seht ihr die Türkei im Kosovo im TV und Stream Die Türkei könnte zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Dafür fehlt dem Team um Real-Star Arda Güler noch ein Sieg. In Pristina trifft die Türkei auf den Kosovo. Für den Kosovo könnte das Spiel ebenfalls historisch werden. Das Land, welches erst seit 2016 Mitglied der FIFA und UEFA ist, könnte sich erstmals für ein großes Turnier qualifizieren. Im Halbfinale schaltete die Mannschaft die Slowakei mit 4:3 aus. Dabei traf unter anderem Bundesliga-Shootingstar Fisnik Asllani. Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.

Kosovo vs. Türkei heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Länderspiel statt? Partie: Kosovo vs. Türkei

Wettbewerb: WM-Playoffs (Finale)

Datum: 31. März 2026

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: Stadiumi Fadil Vokrri (Pristina)

Türkei zu Gast im Kosovo: Läuft das WM-Playoff-Finale heute live im Free-TV? Nein. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.

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Kosovo - Türkei heute live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen? Das Match zwischen dem Kosovo und der Türkei kann auf DAZN gestreamt werden. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Einen Gratis-Stream gibt es nicht.

Kosovo gegen Türkei: Wo finde ich einen Liveticker zum Playoff-Finale der WM-Quali? Einen Liveticker für das Spiel zwischen dem Kosovo und der Türkei gibt es auf ran.joyn.de.

Kosovo trifft auf die Türkei: In welche WM-Gruppe kommt der Sieger? Der Sieger der Partie geht bei der WM in Gruppe D an den Start und trifft dort auf die USA, Paraguay und Australien.

WM-Quali-Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Kosovo gegen Türkei Begegnung: Kosovo vs. Türkei

Datum und Uhrzeit: 31. März; 20:45 Uhr

Trainer: Franco Foda (Kosovo), Vincenzo Montella (Türkei)

Free-TV: -

Livestream: DAZN

Liveticker: ran.joyn.de

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