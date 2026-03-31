Schweden vs. Polen heute live: Finale der WM-Quali-Playoffs im Stream - Halbzeit 2:1

Eines der letzten WM-Tickets wird an Schweden oder Polen gehen. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?

Schweden geht mit einer 2:1 Führung gegen Polen in die Pause und darf von der WM-Qualifikation träumen. Dabei gehörten die ersten Minuten der Partie den Gästen. Kurz darauf wurde Schweden stärker und belohnte sich durch Elanga. Die Antwort von Zalewski ließ nicht lange auf sich warten. Kurz vor der Pause erhöhte Lagerbielke mit dem Kopf zum 2:1 Zwischenstand. Dass die Gäste hier nicht mehr Tore erzielten, liegt dabei am starken Nordfeldt, der allerdings angeschlagen zu sein scheint.

Polen : Grabara - Bednarek, Wisniewski, Kiwior - Cash, Zalewski, Zielinski, S. Szymanski, Kaminski - Swiderski, Lewandowski

Schweden : Nordfeldt - Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf - Svensson, Ayari, Karlström, Gudmundsson, Elanga, Nygren - Gyökeres

WM-Quali live: Hier seht ihr Schweden vs. Polen im TV & Stream

Schweden oder Polen: Wer darf an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada teilnehmen?

Das Duell zwischen den beiden Teams ist gleichzeitig auch das Aufeinandertreffen zweier europäischer Top-Stürmer. Während Schweden mit Viktor Gyökeres auflaufen wird, will Robert Lewandowski seine Polen zur WM schießen.

Beide waren schon im Halbfinale spielentscheidend. Arsenal-Star Gyökeres erzielte beim 3:1-Erfolg gegen die Ukraine alle drei Treffer. Ex-Bayern-Star Lewandowski sorgte beim knappen 2:1-Sieg gegen Albanien für das zwischenzeitliche 1:1.

Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.