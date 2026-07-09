ARD-Star bei der WM 2026: Wer ist Moderatorin Esther Sedlaczek?

ran Fußball WM 2026: Brady zieht Mega-Vergleich! Messi toppt Super-Bowl-Wunder Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Esther Sedlaczek moderiert zusammen mit Bastian Schweinsteiger die Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA bei der ARD. Wer ist die Moderatorin eigentlich?

Für Sportfans ist sie längst ein bekanntes Gesicht: Esther Sedlaczek moderiert auch diese Weltmeisterschaft im Ersten. Zusammen mit dem Weltmeister Bastian Schweinsteiger war sie bereits 2022 in Katar bei der WM im Einsatz.

Das ARD-Erfolgsduo: Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger bei der WM 2026 Wie schon vor vier Jahren erfreut sich das Duo Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger bei der WM großer Beliebtheit. Die Weltmeisterschaft ist nach der WM in Katar und der EM auf heimischem Boden das dritte internationale Großturnier, welches das Duo gemeinsam begleitet. Schon 2022 wurde die Moderatorin für ihre Professionalität und qualitativen Fragen gelobt. Die"FAZ" titelte beispielsweise "Esther Sedlaczek hat es drauf". ARD-Moderatorin Lea Wagner: TV-Pause nach WM-Einsatz - Verbindung zu Jürgen Klopp Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner: Wer ist das ARD-Regelgenie bei der WM? Dazu ist das Moderations-Paar aber auch für seine lockere Art und lustige Sticheleien bekannt. Bei der Analyse zum Spiel USA plauderte Sedlaczek beispielsweise Schweinsteigers Ergebnis-Tipp aus. "Basti, ich darf verraten, du hast vorhin zu mir gesagt: 2:1 für die USA …", erzählte die Moderatorin in der Halbzeitanalyse und überrumpelte damit den ehemaligen Bayern-Spieler. Zu diesem Zeitpunkt führte Belgien bereits 2:1. An anderer Stelle erzählt sie auch gerne aus seinem Privatleben. „Ich glaube auch, dass Basti diese Tanzschritte mittlerweile gut mitmachen kann", forderte Sedlaczek, nachdem die beiden ein Tanzvideo des kolumbianischen Linksverteidigers Johan Mojica angeschaut hatten, heraus. Nachdem dieser ablehnte, lachte sie: "Ich habe hier ein bisschen mehr von dir erwartet, dass du ein bisschen mehr mitmachst." Und erzählte dann von Schweinsteigers Verbindung mit dem Kolumbianer: "Aber der hat ja auch schon beim Einparken geholfen." "Was bei uns vielleicht besonders ist: Man kann sich auch mal foppen, ohne dass es der eine dem anderen übel nimmt. Jeder lässt dem anderen den Raum, so zu sein, wie er ist", beschrieb Sedlaczek die Beziehung zu Schweinsteiger.

- Anzeige -

- Anzeige -

Fußball-Livestreams: Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball WM 1994 - Elf Helden, ein Albtraum Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Esther Sedlaczek: Langer Karriereweg zum ARD Esther Sedlaczek wurde 1985 in Ost-Berlin geboren. Ihr Vater ist der deutsche Schauspieler Sven Martinek, doch die beiden lernten sich erst 16 Jahre nach Sedlaczeks Geburt kennen. Übrigens: Während viele Fans im Netz nach "Esther Sedlazek" suchen, schreibt sich die ARD-Moderatorin korrekt mit "cz". Der Nachname Sedlaczek ist ein weit verbreiteter tschechischer Familienname und lässt sich grob mit "kleiner Bauer" übersetzen. Nach ihrem Abitur studierte die Moderatorin von 2007 bis 2009 Modejournalismus und Medienkommunikation an der AMD Akademie Mode & Design und absolvierte zahlreiche Praktika bei unterschiedlichen Medienunternehmen. Später studierte sie ebenfalls noch Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Fernuniversität in Hagen. 2010 setzte sie sich bei einem Casting gegen 2700 andere Bewerber durch und wurde so Sportmoderatorin bei "Sky". In den folgenden Jahren berichtete sie dort als Spielfeldrandreporterin unter anderem von der Fußball-Bundesliga, der 2. Fußball-Bundesliga und dem DFB-Pokal. Sie war ebenfalls bei der UEFA Champions League und der UEFA Europa League im Einsatz. Im August 2021 übernahm sie dann als vierte Frau jemals die Moderation der Sportschau. Neben Sport-Shows moderiert sie mittlerweile auch Unterhaltungsformate wie die Quizshow "Frag doch mal die Maus" oder Quizduell. 2024 wurde sie als Journalistin des Jahres in der Kategorie "Sport" des Medium Magazins gekrönt. Die ARD hat vor Kurzem zudem bekannt gegeben, dass der öffentlich-rechtliche Sender seinen Vertrag mit der Moderatorin bis 2029 verlängert hat.

WM 2026: Wer ist Esther Sedlaczeks Mann? Esther Sedlaczek ist seit April 2019 mit einem Münchner Geschäftsmann verheiratet. Zusammen leben die beiden in München und haben mittlerweile eine Tochter und zwei Söhne. Sie hält ihre Beziehung und Kinder komplett von der Öffentlichkeit fern.

- Anzeige -

- Anzeige -

Familie auf Reisen: Mit dem Baby bei der WM Anscheinend hat Sedlaczek ihre Familie mit zur WM nach Amerika genommen. Auf Instagram teilte sie ein Bild mit ihrem jüngsten Kind in der Trage am Strand von Los Angeles. Ihre anderen beiden Kinder wurden Ende Mai 2019 und Ende 2021 geboren. Um ihre Kinder zu schützen, zeigt sie ihre Gesichter nicht online. Trainingsärger vor Viertelfinale - Belgien legt Beschwerde bei FIFA ein

Esther Sedlaczek: Wie ist die Sportmoderatorin privat? Sedlaczek war als junges Mädchen oft mit ihrer Mutter ins Berliner Olympiastadion gegangen und ist deswegen Hertha-BSC-Fan. Heute lebt sie zwar mit ihrem Ehemann, Kindern und dem gemeinsamen Hund Louis in München, doch pendelt sie für den Job regelmäßig nach Köln. Zudem ist sie Markenbotschafterin für die Taschenmarke ANY DI Munich. Auch interessant: Der Wandel des Kylian Mbappe: Von der launischen Diva zum Anführer einer Nation und Kämpfer gegen Hass

- Anzeige -