Die Hintergründe zum Elfer-Fiasko
DFB-Debakel im Elfmeterschießen gegen Paraguay: Wer wollte nicht antreten?
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:15 Min
Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM dramatisch im Elfmeterschießen an Paraguay gescheitert. Jetzt wurde enthüllt, wer sich getraut hat zu schießen und wer nicht.
Die DFB-Elf ist im Sechzehntelfinale der WM 2026 im Elfmeterschießen gegen Paraguay gescheitert. Drei von sechs Schüssen waren nicht drin.
Auch wenn die Niederlage im Elfmeterschießen am Ende knapp war, hätte es gar nicht so weit kommen dürfen. Eine blasse Vorstellung über 120 Minuten führte dazu, dass sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann überhaupt erst in die missliche Lage brachte.
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Bei der Wahl der Schützen wurde es dann wohl erneut unschön. Die ersten fünf Schützen standen fest, doch wie die "Bild" nun erfahren hat, wollte wohl niemand den sechsten Elfmeter übernehmen.
So nahm sich Innenverteidiger Jonathan Tah der Sache an. Den Ball jagte er deutlich über das Tor.
DFB-Team: Nagelsmann legte fünf Schützen fest
Dass überhaupt ein sechster Schütze benötigt wurde, war anhand der Dramaturgie des Elfmeterschießens überraschend. Die ersten fünf Schützen hatte Nagelsmann festgelegt.
Kai Havertz, der etatmäßige Schütze, verfehlte gleich den ersten Schuss. Auch Nick Woltemade konnte dem Druck bei seinem ersten WM-Einsatz nicht standhalten.
Lediglich Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Nadiem Amiri verwandelten allesamt sicher. Doch auch Paraguay traf bei den ersten drei Elfmetern, und so hatte Deutschland Glück, dass der vierte Versuch verschossen und der fünfte von Manuel Neuer gehalten wurde.
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DFB-Team: Tah übernimmt Verantwortung
Dann brauchte es schnell einen neuen Schützen. Und hier wurde sich offenbar weggeduckt. Außer von Jonathan Tah, der in seiner Karriere noch keinen Elfmeter geschossen hat.
Am Mittelkreis spielten sich dem Bericht zufolge nach dem ersten Fehlschuss von Paraguay die entscheidenden Szenen ab, als Kapitän Kimmich die nächsten Schützen abstimmte.
In den TV-Aufzeichnungen war zu erkennen, wie Kimmich seine Männer einteilte: "Nene, acht? Oder du, Leon?" Sein langjähriger Mittelfeldpartner schüttelte nur leicht den Kopf und Kimmich teilte ihn an Position neun ein.
Anschließend war noch zu erkennen, dass "Waldi auf zehn" schießen würde. Bleibt die Frage, ob nach Jonathan Tah Malick Thiaw oder Manuel Neuer angetreten wären.
Tah würde trotz des Fehlschusses erneut antreten
Tah sagte nach seinem Fehlschuss: "Ich würde ihn auch beim nächsten Mal wieder schießen. Eine Sache, die ich mir für das Turnier vorgenommen habe, war, in schwierigen Momenten Verantwortung zu übernehmen. Deswegen habe ich das gemacht."
Anders als die Deutschen konnte Paraguay nur gewinnen. So äußerte sich auch Orlando Gill nach dem Spiel selbstbewusst und verriet: "Ich habe jeden Spieler, jeden Aspekt, jedes Detail analysiert. Gott sei Dank konnte ich zwei Elfmeter halten, was für die Qualifikation entscheidend war."
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