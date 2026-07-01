DFB-Debakel im Elfmeterschießen gegen Paraguay: Wer wollte nicht antreten?

ran Fußball Kimmich mit Familie - So kehrt das DFB-Team ins WM-Quartier zurück Videoclip • 02:15 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM dramatisch im Elfmeterschießen an Paraguay gescheitert. Jetzt wurde enthüllt, wer sich getraut hat zu schießen und wer nicht.

DFB-Team: Nagelsmann legte fünf Schützen fest Dass überhaupt ein sechster Schütze benötigt wurde, war anhand der Dramaturgie des Elfmeterschießens überraschend. Die ersten fünf Schützen hatte Nagelsmann festgelegt. Kai Havertz, der etatmäßige Schütze, verfehlte gleich den ersten Schuss. Auch Nick Woltemade konnte dem Druck bei seinem ersten WM-Einsatz nicht standhalten. Lediglich Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Nadiem Amiri verwandelten allesamt sicher. Doch auch Paraguay traf bei den ersten drei Elfmetern, und so hatte Deutschland Glück, dass der vierte Versuch verschossen und der fünfte von Manuel Neuer gehalten wurde.

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DFB-Team: Tah übernimmt Verantwortung Dann brauchte es schnell einen neuen Schützen. Und hier wurde sich offenbar weggeduckt. Außer von Jonathan Tah, der in seiner Karriere noch keinen Elfmeter geschossen hat. Am Mittelkreis spielten sich dem Bericht zufolge nach dem ersten Fehlschuss von Paraguay die entscheidenden Szenen ab, als Kapitän Kimmich die nächsten Schützen abstimmte. Nagelsmann in der Kritik: Was die Spieler am Bundestrainer störte In den TV-Aufzeichnungen war zu erkennen, wie Kimmich seine Männer einteilte: "Nene, acht? Oder du, Leon?" Sein langjähriger Mittelfeldpartner schüttelte nur leicht den Kopf und Kimmich teilte ihn an Position neun ein. Anschließend war noch zu erkennen, dass "Waldi auf zehn" schießen würde. Bleibt die Frage, ob nach Jonathan Tah Malick Thiaw oder Manuel Neuer angetreten wären.

Tah würde trotz des Fehlschusses erneut antreten Tah sagte nach seinem Fehlschuss: "Ich würde ihn auch beim nächsten Mal wieder schießen. Eine Sache, die ich mir für das Turnier vorgenommen habe, war, in schwierigen Momenten Verantwortung zu übernehmen. Deswegen habe ich das gemacht." Anders als die Deutschen konnte Paraguay nur gewinnen. So äußerte sich auch Orlando Gill nach dem Spiel selbstbewusst und verriet: "Ich habe jeden Spieler, jeden Aspekt, jedes Detail analysiert. Gott sei Dank konnte ich zwei Elfmeter halten, was für die Qualifikation entscheidend war." Auch interessant: Jürgen Klopp oder ein DFB-Tabubruch? Diese Nachfolger kämen bei einem Nagelsmann-Aus in Frage

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