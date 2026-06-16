Deniz Undav und Antonio Rüdiger sorgen beim Auftakt des DFB-Teams gegen Curacao bei der WM 2026 für einen besonderen Moment. Das ist die Erklärung.

Die Hände auf dem Rücken verschränkt, den Oberkörper leicht gebückt und dann wackelt Deniz Undav mit den Schultern, während er leicht in die Knie geht und wieder hoch. Das wiederholt der Stürmer des DFB-Teams mehrfach.

Mit dabei: Antonio Rüdiger, der exakt denselben Tanz aufführt. Was zu Recht als gelöste Stimmung und als Zeichen der guten Teamchemie zwischen den deutschen Nationalspielern wahrgenommen wurde, hat noch eine deutlich tiefere Ebene.

Was Undav da gemeinsam mit seinem Teamkollegen nach seinem Tor beim 7:1 beim WM-Auftakt gegen Curacao auf den Rasen von Houston zauberte, ist Teil eines kurdisch-jesidischen Tanzes. Der Stürmer zeigt damit seine tiefe Verbundenheit mit seinen Wurzeln.

"Dieser Tanz ist ein Ausdruck kultureller Identität",erklärte Düzen Tekkal auf ihren sozialen Kanälen dazu: "Als Kurden und Jesiden haben wir keinen eigenen Staat und keine Nationalmannschaft. Umso mehr tragen wir unsere Herkunft im Herzen – überall, wo wir sind."

Tekkal ist Autorin, Journalistin, berichtete in Kriegen und setzt sich für Menschenrechte ein. Sie ist Tochter kurdisch-jesidischer Einwanderer. Undavs Familie hat in Teilen ebenfalls eine kurdisch-jesidische Geschichte.